Сочинение Экранизации романа «Война и мир»

Роман «Война и мир» Л. Н. Толстого несколько раз экранизировался. Самой удачной, наиболее близкой к оригинальному произведению киноверсией романа признана картина режиссёра Сергея Бондарчука «Война и мир», созданная в 1965–1967 годах. Этот четырёхсерийный фильм стал одним из самых высокобюджетных в истории кинематографа. Он также известен благодаря масштабным батальным сценам и применению новаторской панорамной съёмки полей сражений.

В 1969 году картина завоевала премию «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке. Успех фильму обеспечили талантливая режиссура, великолепная игра актёров (Наташа — Людмила Савельева, Андрей Болконский — Вячеслав Тихонов, Пьер Безухов — Сергей Бондарчук и др. ) и, конечно же, очень бережное отношение к тексту великого романа. В фильме практически отсутствуют расхождения с текстом, только вынужденно сделаны некоторые сокращения (например, эпизоды с княжной Марьей Болконской и Анатолем Курагиным). За кадром остались и авторские философские рассуждения. Как подчёркивает критик Лев Аннинский, режиссёр С. Бондарчук «решил уйти в Толстого абсолютно и всецело. Он доверился ему, как послушнейший ученик. Несколько лет он дышал Толстым, как святыней, боясь отступить даже в букве, последней деталью дорожа, как целым монологом или характером».

Однако финал фильма сильно отличается от романного. А чем — это мы вам и предлагаем узнать, посмотрев фильм и сравнив его с текстом.