Сочинение Экскурсия в краеведческий музей (сочинение-заметка в газету)

Краеведческий музей — место, где встречаются настоящее и прошлое. Когда проходишь по его залам, то чувствуешь, как дух ушедших времен наполняет тебя. Здесь можно делать заметки, часами рассматривать удивительные экспонаты, а можно просто мечтать, воображая себя то скифом, то солдатом Северной войны, то бойцом, водружающим знамя над рейхстагом.

Экскурсия в краеведческом музее начинается с доисторических экспонатов. Это орудия труда первобытного человека, произведения древнейшего искусства, оружие и многое другое. Проходя по залам музея, можно увидеть, как совершенствовался человек, становясь более умелым, искусным, образованным. Наши далекие предки были великими мастерами, могучими воинами, талантливыми зодчими. Испытываешь гордость за них, живших много веков назад и умевших обустраивать свой быт с такой тщательностью и сноровкой.

Большой интерес представляет постоянно действующая экспозиция "Вторая мировая война". Здесь можно увидеть то, к чему, кажется, не должно было стремиться человечество: орудия, предназначенные для массового убийства. Вторая мировая была, по определению историков, индустриальной войной: в убийственный водоворот были втянуты не только народы, но и все материально-технические ресурсы стран-участниц. В конце экспозиции можно увидеть экспонаты, рассказывающие о победе во Второй мировой войне, которую одержали войска Советского Союза, США, Великобритании и Франции.

Современные экспозиции радуют глаз. Во всем своем многообразии представлены шедевры народных ремесел, работы фотохудожников, скульпторов, живописцев — всех тех, кого в полной мере можно назвать творцами истории. По крайней мере, той ее части, которая не связана с насилием и смертью. .