Сочинение Элементы романтизма и их преломление на сюжетно-стилевом уровне в «Повестях Белкина» А.С. Пушкина (по повести «Выстрел»)

Романтизм – художественный метод, сложившийся в конце XVIII – начале XIX века и получивший широкое распространение в западноевропейском искусстве и литературе. Романтизм утверждал самоценность человеческой личности, свободу, противопоставлял природу и цивилизацию. Личность изображалась в конфликте с миром, обществом, исключительный герой действовал в исключительных обстоятельствах. Причем, конфликт этот не получал внешнего разрешения: от настоящей действительности романтические персонажи уходили в мир собственных переживаний. Все происходящие события мотивировались проявлением высшей воли, судьбы. Для романтиков был характерен интерес ко всему необычному: экзотической природе, старинным преданиям, легендам, фантастике. Автор обычно отождествлял себя со своим героем, образ который был обрисован фрагментарно. Свою дань романтизму отдал и А. С. Пушкин, и прежде всего как поэт. Однако к традиционным ситуациям романтической литературы обращался он и при создании прозаических произведений, а именно «Повестей Белкина».

«Повести Белкина» стали первым реалистическим прозаическим произведением А. С. Пушкина, несмотря на присутствие в их художественной канве романтических и сентименталистских мотивов, исключительности сюжетных ситуаций. Реализм, открывший многоголосие действительности, требовал и многоплановости сюжета: рассмотрения ситуации с различных точек зрения, соотнесения различных мироощущений персонажей – носителей индивидуально-личностных взглядов и пониманий, определенной авторской отстраненности, объективности повествования. Реалистические характеры были сложны, многогранны, именно в них (а не в роке) коренились основания поступков персонажей и всех происходящих событий. Наконец, герой искал способ разрешения конфликта в реальной действительности. Все эти аспекты были реализованы А. С. Пушкиным и в повести «Выстрел».

Уже для первой из повестей белкинского цикла характерна многоплановость сюжета.

Сам герой «Выстрела» в начале повествования предстает перед нами исключительной личностью: «Мрачная бледность, сверкающие глаза и густой дым, выходящий изо рту, придавали ему вид настоящего дьявола». Ходит по комнате Сильвио как «тигр по своей клетке». Об обстоятельствах жизни его нам ничего не известно – автор окружает его ореолом загадочности: «Какая-то таинственность окружала его судьбу; он казался русским, а носил иностранное имя. Некогда он служил в гусарах, и даже счастливо; никто не знал причины, побудившей его выйти в отставку и поселиться в бедном местечке. . . ». Именно таким героем, таинственным, непостижимым, Сильвио представляется рассказчику – подполковнику И. Л. П. Графу же он кажется и вовсе демоническим злодеем, чуть ли не бесом, взявшимся невесть откуда: «увидел в темноте человека, запыленного и обросшего бородой», «волоса встали вдруг на мне дыбом». Тот же самый имидж поддерживает и сам герой: «я злобствовал», «волнение злобы во мне было столь сильно», «его равнодушие взбесило меня», «я его возненавидел». Отметим, что А. С. Пушкин подает нам образ Сильвио в восприятии троих рассказчиков: подполковника И. Л. П. , Сильвио и графа. Жизненно-хронологическая цепь событий в этих рассказах нарушается: рассказы о прошлом вставлены в историю о настоящем. Тот же самый композиционный принцип использовал М. Ю. Лермонтов, раскрывая «историю души человеческой» в «Герое нашего времени». Но у Лермонтова это нарушение жизненной хронологии событий носило функциональный характер: был четко обозначен романтический герой, состоящий в конфликте со временем. И шло постепенно раскрытие внутреннего мира Печорина: каждый из рассказчиков все ближе и ближе приближал нас к истине. Иная ситуация в пушкинской повести. Стоит отметить, что точки зрения троих основных рассказчиков в «Выстреле» практически совпадают, и к разгадке характера героя они читателя не приближают. Отличным от них является лишь мнение Ивана Петровича Белкина, за которым стоит еще издатель – А. П. , а за издателем – сам А.

--> ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ <--