Сочинение «Элен Безухова в романе Толстого «Война и Мир»»

Поражающая своей красотой и блеском, светская львица Элен, разбившая сотни страстных мужских сердец, в романе «Война и мир» предстает пред читателем в весьма малопривлекательном ракурсе, несмотря на всеобщее поклонение ее горделивой статью.

Рисуя образ Элен Безуховой, автор невероятно тонко подмечает контраст между красотой ее безупречного тела и нравственной пустотой, порой даже циничностью и убожеством.

Воспитанная в роскоши и холе, она с юных лет являлась не столько предметом обожания, сколько выигрышной ставкой в делах ее семьи. Используя столь прекрасную внешне дочь, ее отец исходил из совершенно иных соображений, нежели ее любовь и счастье. И можно ли ожидать от женщины, чья жизнь и судьба считались козырем в большой и меркантильной игре, каких-либо добрых побуждений и истинного величия души?

Оказавшись супругой искреннего, наивного и бесконечно доброго Пьера, Элен видит в нем лишь простое средство достижения цели. И будучи обласканной вниманием множества поклонников, меняя туалеты и украшения, она, пожалуй, ощущает себя счастливой и невероятно гордой так называемой удачной партией.

По-своему интересен собственный взгляд на эту женщину самого автора, который, не отрицая ее физического совершенства, всячески подчеркивает ее холодность, откровенную глупость и неумение вести эмоциональный и дипломатический диалог. Так крах ее брака с Пьером становится предсказуемым и логичным завершением этих бессмысленных отношений и полновесной каплей отвращения, которое проницательный читатель испытывает к особам такого рода.