Элиот Т.С. - Вариант 1

ЭЛИОТ (Eliot) Томас Стернз (26 сентября 1888, Сент-Луис, шт. Миссури — 4 января 1965, Лондон), англо-американский поэт, критик, историк культуры, драматург.



Через Атлантику



Элиот родился и до 1914 жил в США, затем переехал в Лондон, был служащим банка, преподавал, выступал как рецензент. В 1922-39 Элиот возглавлял журнал «Крайтерион», в котором опубликованы программные для него статьи философского характера, а также основные работы, характеризующие его понимание сущности и назначения культуры. Важнейшее событие жизни Элиота происходит в 1927, когда он принял англокатолицизм (т. е. стал адептом «Высокой церкви»)и одновременно стал британским подданным.

К экспатриации Элиота побудило ощущение своей чужеродности американской культуре, которая, на его взгляд, в силу исторической молодости лишена глубоких духовных корней. Неприемлемое для Элиота засилье утилитаризма и практицизма, формирующих социальную психологию соотечественников, заставляли его отзываться об Америке как о царстве «вульгарности», являвшейся наиболее зримым проявлением того «варварства», которое он считал сущностью своей эпохи. Страх перед «варварством» и нарастающее отвращение к современной жизни, отвергшей культуру как живую традицию, во многом предопределили весь характер творчества Элиота.

Его переезд через Атлантику не означал, однако, полного разрыва с той культурной почвой, на которой он вырос. Воспитанник Гарвардского университета, Элиот посещал семинары крупных американских философов Дж. Сантаяны и И. Бэббита. Магистерская диссертация Элиота (опубликована в 1964) посвящена концепции знания и опыта в философии неогегельянца Ф. Г. Брэдли, чья основная работа «Видимость и реальность» считается одним из главных источников культурологических воззрений поэта.



Раннее творчество



Они раскрылись уже в первом значительном сочинении Элиота, обращенном к проблемам эстетики и культуры, — книге «Священный лес» (1920), заключавшей в себе полемику с романтическими взглядами на сущность художественного творчества. Отвергая представление о поэзии как спонтанном акте, в котором решающая роль принадлежит воображению и лирической исповедальности, Элиот обосновывал доктрину «деперсонализации» художественного высказывания, которое подразумевает строгую упорядоченность, а не всплеск эмоций, отказ от «случайного» во имя «всеобщего», подавление «пристрастности» и изгнание «декламации», в чем бы они ни проявлялись. Романтической апологии личности Элиот противопоставил идею непрерывающейся культурной традиции, которая не только присутствует в любом новом тексте, но должна использоваться художником сознательно. Новаторство возможно только как обогащение традиции, поскольку каждый новый текст находится в определенных соотношениях со всей совокупностью уже созданных текстов (они и образуют «традицию»). В то же время новый текст, если он действительно явление высокого искусства, до той или иной степени изменяет внутренние пропорции этого единства. Так, по Элиоту, происходит литературная эволюция.

Элиот решительно отверг попытки воспринимать поэтическое слово в качестве эквивалента или заменителя религиозных, этических философских концепций и последовательно защищал мысль об автономности, самоценности искусства. Возникшая в 1930-е гг. англо-американская школа «новой критики» догматизировала эти положения, используя их для сугубо формалистической интерпретации явлений искусства вне их соотнесенности с реальным жизненным опытом.



Критика гуманизма



Сам Элиот, однако, никогда не был приверженцем «чистой поэзии», признавая за искусством не только возможность, но и обязанность «оказывать воздействие на характер восприятия реальности. . . разрушать бытующие нормы сознания и оценки, заставляя по-новому видеть мир». Эта идея положена в основание трактата «Назначение поэзии и назначение критики» (1933), где Элиот сформулировал основные понятия своей философии искусства. Аргументы в подтверждение своих теорий Элиот черпал в изучении истории поэзии — от Данте и открытых им английских «метафизических поэтов» 18 в. до Бодлера, на котором для него практически завершалось цветение традиции.

Оценки ряда явлений литературы у Элиота нескрываемо пристрастны. Особую недоброжелательность у него вызывали авторы, разделяющие романтическое понимание поэзии, а также поборники гуманизма как предпосылки художественного творчества, обладающего высоким этическим значением. Философия гуманизма отвергалась Элиотом, так как он считал, что идея свободной и самоутверждающейся индивидуальности утратила под собою почву.

Предназначение поэта Элиот понимал однозначно : «Его прямой долг лежит в сфере родного языка: во-первых, сохранять его, во-вторых, развивать и совершенствовать». В своих литературно-критических работах Элиот требовал от поэта освоения и сознательного следования многовековой культурной и литературной традиции, недопущения субъективного произвола в трактовке поэтической темы, строгой дисциплины мысли и чувства. Он критиковал романтиков за культ индивидуализма и неупорядоченность поэтических «страстей» и, напротив, высоко ставил Данте, поэтов эпохи королевы Елизаветы I и особенно Джона Донна, считая их творчество образцом поэтического искусства. Элиот даже предпринял интересную, хотя и малоперспективную попытку обновить в 20 в. жанр елизаветинцев - драму в стихах: «Убийство в соборе» (1935), «Прием с коктейлями» (1950) и др. Представления о миссии поэта — хранить, приумножать и передавать новым поколениям воплощенное в слове наследие национальной и мировой культуры — равно питали и его сложную философскую поэзию, и гротески «суиниады», и изящно-шутливые стилизации в духе английской детской поэзии — цикл «Популярная наука о кошках, написанная Старым Опоссумом» (1939), легший в основу либретто знаменитого мюзикла Э. Ллойда Веббера «Кошки» (1981).

Вместе с тем прочтение классики, предложенное в его работах, носит новаторский характер. По сути, менялось само представление об истории литературы, впервые представавшей как целостный процесс, логика которого понимается как развитие собственно эстетических идей, хотя они основываются на меняющемся постижении сущности мира и исторически обусловленных формах духовной и нравственной ориентации. Особое значение имело выдвинутое Элиотом истолкование сущности искусства, которое призвано выразить «сознание вечного так же, как и сознание сегодняшнего, — вечного и сегодняшнего в их единстве». Большое развитие в работах по теории литературы получила и высказанная Элиотом в работе о «Гамлете» идея «объективного коррелята»: речь шла о необходимости строго согласовывать эмоциональное начало и конкретное воссоздание психологической реальности, о «формулах переживания», соотносимых с определенной «последовательностью» объектов, ситуацией, цепочкой событий».



Поэт «бесплодной земли»



В собственном художественном творчестве Элиот стремился устранить расхождение между чувственным и интеллектуальным началом, достигая синтеза с целью вернуть весомость поэтическому слову, обесценившемуся из-за романтической «декламации».

Объявляя себя в литературе приверженцем классицизма, точно так же как в политике сторонником роялизма, а в религии — «Высокой церкви» (сборник эссе «В защиту Ланселота Эндрюса», 1928), Элиот как поэт (и в меньшей степени как драматург, добившийся наиболее значительных высот в жанре стихотворной драмы со сложными этическими коллизиями — «Убийство в соборе», 1935) предстает художником, воплотившим типичные особенности мирочувствования и умонастроений своей «катастрофической» эпохи. В сознании Элиота эта эпоха отмечена глубоким кризисом веры и крушением ценностей либерально-гуманистического характера.

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