Сочинение Энциклопедия жизни индейцев (По поэме Г. Лонгфелло "Песнь о Гайавате")

На Американском континенте тысячелетиями жили племена индейцев. Эти краснокожие собиратели и охотники достигли в обыденной жизни существенных успехов. Начало новой цивилизации должно было коренным образом изменить жизнь европейцев. Индейцев необходимо было сохранить, сберечь их гражданские устои, неповторимое искусство и язык. Но европейцы выбрали путь тотального уничтожения коренного населения обеих Америк. Уже в начале новой истории человечества англичане и французы начали последовательно и упорно вытеснять индейцев с родных мест. Судьба краснокожих была решена раз и навсегда.

В середине XIX века американский поэт-романтик Генри Лонгфелло досконально изучил жизнь индейцев, их самобытные традиции, обычаи, их мифологическое представление о построении мира. Постепенно у Лонгфелло зародилась идея сочинить поэму, которая рассказала бы об исчезающем народе — индейцах. Поэма "Песнь о Гайавате" сделала имя ее автора бессмертным.

Центральное место в поэме занимает посланец богов, чем-то похожий на древнегреческого мифологического героя — Прометея. Он научил индейцев заниматься мирным трудом, помог расчистить реки и леса. Посланец богов помог им прекратить братоубийственные войны и разумно устроить свою жизнь. В разных племенах этот человек божественного происхождения был известен под разными именами. Наиболее распространенным было имя Гайавата, что означает "учитель". Именно Гайавата научил индейцев рисованному письму, в котором каждая таинственная фигура имела выразительное содержание. Как и подобает посланцу богов, Гайавата совершил несколько подвигов, например, победил злого колдуна, который насылал на людей болезни, победил царя рыб — огромного осетра. В действительности же цель подвигов проста: индейцы научились искусству знахарства и стали великолепными рыболовами. Слава о Гайавате быстро разлетелась среди племен индейцев.

Как-то Гайавате пришлось побывать в стране Дакотов. Там ему понравились очень острые наконечники для стрел. Еще ему понравилась нежная и стройная девушка Миннегала. И Гайавата нашел покой в труде, охоте и отдыхе возле домашнего очага. Но настала холодная снежная зима, которая сковала льдом реки и озера. К индейским селениям незаметно подкрался голод. Даже Гайавата не смог ничего посоветовать землякам. Миннегала умерла от голода. Сидя возле ее остывшего тела, Гайавата вспоминал счастливые дни семейной жизни. Этот эпизод Лонгфелло построил на фактическом материале: индейские племена довольно часто страдали и погибали от голода.

Как-то Гайавата сообщил, что вдоль берега плывет огромная пирога с белыми бородатыми людьми. Это были одни из первых европейцев, которые посетили Американский континент. Гайавата тепло встретил гостей, пригласил их в свое жилище, щедро угостил. После торжества и пиршества хозяин и гости выкурили так называемую Трубку мира и присягнули в вечной дружбе. Этот эпизод имеет грустный подтекст: европейцы неоднократно давали подобные обещания, но, как помнится, ни одного не сдержали.

Поняв, что объединение пяти племен является его заключительным земным делом, Гайавата обращается к индейцам с речью. Он дает соплеменникам разнообразные мудрые советы, одновременно сообщая, что ему пора возвращаться в небо. Учитель индейцев вышел на берег, сел в свою пирогу, и потрясенный народ видел, как его пирога поднимается все выше и выше:



И народ с прибрежья долго

Провожал его глазами,

Видел, как его пирога

Поднялась высоко к небу

В море солнечного блеска —

И сокрылася в тумане. . .



Вот так завершился земной путь посланца небес учителя Гайаваты. Сегодня индейцы Северной Америки практически утратили свою самобытность, сделавшись игрушкой в руках дельцов туристического бизнеса. Поэма Генри Лонгфелло является своеобразной сокровищницей памяти индейского народа. Заслуга поэта заключается еще и в скрупулезном сборе языковых, этнографических и других сокровищ культуры и быта многострадальных индейских племен. .