Сочинение Эпистолярный жанр (Жанр письма) в русской литературе

Эпистолярный жанр (от греч. эпистола – послание, письмо) – один из древнейших жанров в литературе. Он возник еще во времена античности. Одним из первых произведений, написанных в этом жанре, считается послание Горация Флавия к братьям Пизонам о науке поэзии. По определению Аристотеля – философа, писателя, ученого - эпистолярная форма «позволяет автору оставаться самим собой».

В средние века эта форма развивалась как публицистический жанр - в переписке высказывались и обсуждались актуальные идеи времени. Особенно любима форма письма была в эпоху сентиментализма, так как она позволяла раскрыть внутренний мир человека, его чувства.

Эпистолярный жанр на Руси оформился еще в XVI веке («Переписка Ивана Грозного с князем Курбским»). В русской литературе самыми известными произведениями, написанными в эпистолярной форме, были «Письма русского путешественника» Н. М. Карамзина, «Роман в письмах» А. С. Пушкина, роман «Бедные люди» Ф. М. Достоевского.

«Письма русского путешественника», опубликованные на страницах «Московского журнала» (1791 - 1792), - это своеобразные путевые заметки, написанные в форме писем к друзьям, об увиденном и пережитом автором во время его путешествия по Германии, Швейцарии, Англии и Франции в 1789 - 1790-х годах. Содержанием писем являются описание жизни, государственного устройства, культуры европейских народов, многочисленные беседы автора с известными писателями и философами.

Особое значение имеет в «Письмах» образ рассказчика - «чувствительного» молодого путешественника, странствующего по Европе. Именно в его непосредственном и эмоциональном восприятии узнает читатель об особенностях жизни в других странах.

«Письма русского путешественника» - не только широкая панорама Европы, но и произведение, в котором закладывались основы сентиментализма как мировоззрения и художественного метода.

Прием эпистолярного жанра использует и А. С. Пушкин. Причем в его произведениях письмо, выражение мыслей и чувств на бумаге становится своеобразной проверкой для героя. «Ум» и «сердце», «чувства» и «разум» обязательно соседствуют в письмах пушкинских героев, что позволяет расценивать их с двух этих позиций. Так, весь роман Пушкина «Капитанская дочка» написан в виде большого письма, послания, «записок» - так определяет их сам Пушкин.

Роман Ф. М. Достоевского «Бедные люди» (1845) – центральное произведение раннего периода его творчества. Он написан в эпистолярной форме в виде переписки чиновника Макара Девушкина и Вареньки Доброселовой. Можно сказать, что это своеобразная лирическая исповедь. Бедность, полное бесправие и унижение человеческого достоинства «маленького человека» изображены здесь с поразительными подробностями и огромной художественной силой.

В. Г. Белинский назвал «Бедных людей» подлинно социальным романом. Герой Достоевского смутно ощущает, что причина его личной трагедии порождена социальными условиями. Девушкин готов взбунтоваться против богатых и сильных, но тут же к нему приходит осознание собственной незначительности и необходимости смирения перед судьбой. В этих противоречиях - зерно одной из важнейших проблем всего последующего творчества Достоевского - проблемы бунта и смирения.

Форма романа в письмах позволила писателю точно передать психологию «бедных людей», их душу. Автор сочувствует своим бедным героям, показывает красоту их души и внутреннее благородство.

Писателя волнует проблема самосознания человека, но вместе с тем судьба главных героев изображается на широком фоне повседневной жизни многочисленных обитателей Петербурга. Писатель окружает героев их социально-психологическими «двойниками», история каждого из которых представляет как бы еще один типичный, возможный поворот судьбы Девушкина и Вареньки. Тем самым Достоевский подчеркивает закономерность, всеобщность их трагической социальной судьбы. Неслучайно роман получил высокую оценку прогрессивных русских критиков, а В. Г. Белинский сказал о нем: «. . . Роман открывает такие тайны жизни характеров на Руси, которые до него и не снились никому».

Созданный в традициях гоголевского направления (сюжет о бедном чиновнике, «физиологические» вставки и другие особенности), роман Ф.

--> ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ <--