Сочинение Эпистолярный жанр в русской литературе (от А. С. Пушкина и Ф. М. Достоевского к В. Гроссману)

Обратимся к эпистолярному жанру и рассмотрим его особенности в контексте классической литературы. Таких произведений не очень много, я хочу остановиться на трех: “Роман в письмах” А. С. Пушкина, “Бедные люди” Ф. М. Достоевского и “Жизнь и судьба” В. Гроссмана. Как бы ни казалось парадоксальным соединение этих трех гениев русской литературы, но их произведения объединены общим жанром — личной перепиской героев. Только у В. Гроссмана показана односторонняя связь вследствие Великой Отечественной войны.

Личная переписка героев дает возможность писателям приоткрыть самые потаенные участки души, высказать сокровенные мысли и заветные мечты.

В романе А. С. Пушкина рассказывается о трогательной любви, но автор не ограничивается только этой темой. Александр Сергеевич Пушкин рассуждает о роли женщины в обществе, вкладывая в уста героини свои мысли по этому важному вопросу. Лиза пишет своей подруге Саше: “Чтение Ричардсона дало мне повод к размышлениям. Какая ужасная разница между идеалами бабушек и внучек. Что есть общего между Ловласом и Адольфом? между тем роль женщин не меняется”. Рассуждения героев позволяют Пушкину высказывать не только довольно серьезные взгляды на роль помещиков в обществе, их долг перед крестьянами и государством, но и шутить о столицах: “Петербург прихожая, Москва девичья, деревня же наш кабинет. Порядочный человек по необходимости проходит через переднюю и редко заглядывает в девичью, а сидит у себя в своем кабинете. — Тем и я кончу. Выйду в отставку, женюсь и уеду в свою саратовскую деревню. — Звание помещика есть та же служба. Заниматься управлением трех тысяч душ, коих все благосостояние зависит совершенно от нас, важнее, чем командовать взводом или переписывать дипломатические депеши”. Здесь явно голос героя сливается с авторским, Пушкин полностью поддерживает позицию своего персонажа. Роман остался неоконченным, но Пушкин верен своей традиции — намечена счастливая развязка. Удивительная и прекрасная жизнь ожидает любящих Лизу и Владимира, они молоды, влюблены, их сердца открыты людям.

Такими же светлыми и внутренне прекрасными предстают перед нами герои Достоевского: Макар Девушкин и Варвара Доброселова. Их жизнь не так безмятежна и легка, как хотелось бы читателям. Бедность не дает героям в полной мере ощутить радость бытия, но они находят “свои маленькие радости” в окружающей их жизни. Довольствуясь малым, они стараются подарить друг другу приятные мгновения. Любая мелочь может вызвать слезы признательности и благодарности. “Приходите ко мне,— пишет Варенька,— вам будет у нас весело: мы будем вместе читать, будем старое вспоминать. Федора о своих богомольных странствиях рассказывать будет. . . Будьте благородным человеком, твердым в несчастиях; помните, что бедность не порок”.

Да, бывают обстоятельства, которые делают из человека бессловесное животное. В. Гроссман отразил в своем романе “Жизнь и судьба” едва ли не самый страшный период истории — Великую Отечественную войну. Героиня романа — Софья Иосифовна “пишет” своеобразное письмо своему сыну, рассказывая об ужасах, переживаемых мирными жителями на оккупированной гитлеровцами территории. Трагизм ситуации усугубляется еще и тем, что это письмо никогда не будет получено адресатом, никогда и не будет отправлено. У этих людей, живущих в гетто, нет никаких прав, даже права на жизнь.

Нелюди, пришедшие на их Родину, попирают человеческое достоинство, унижают и оскорбляют ежеминутно “пленников”. Выдумав античеловеческую расовую теорию, гитлеровцы уничтожают безоружных людей: стариков, женщин, детей.

Гроссман с беспощадной правдивостью описывает состояние человека в газовой камере в последние мгновения жизни. Талант писателя позволил без излишней слезливости взглянуть в страшное лицо фашизма, показать его звериную сущность.

Этот роман — предостережение нам, чтобы не допустили повторения подобных зверств, возрождения фашизма.

Таким образом, мы видим, что эпистолярному жанру подвластно все: описание любви и ненависти, рассуждения о долге и чести, показ самых страшных периодов в истории человечества. Форма же письма, его доверительный тон не оставляют сомнений в правдивости повествования — вот причина того, что писатели используют этот жанр в своем творчестве.

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