Сочинения / Сочинения Бунин И.А. / Эпитафия ускользающей красоте (рассказ И.А.Бунина "Легкое дыхание") Бунин И.А.

Сочинение Эпитафия ускользающей красоте (рассказ И.А.Бунина "Легкое дыхание")

    Жемчужиной творческого наследия замечательного русского писателя, лауреата Нобелевской премии И. А. Бунина заслуженно считается рассказ "Легкое дыхание". В нем чрезвычайно лаконично и ярко запечатлен образ главной героини, трепетно передано чувство прекрасного, несмотря на ее трагическую судьбу. Все в рассказе построено на выразительных контрастах, без которых невозможно понять авторский замысел.
    Уже с первых строк повествования складывается двойственное ощущение: грустное, пустынное кладбище, серый апрельский день, голые деревья, холодный ветер "звенит и звенит фарфоровым венком у подножия креста", "крепкого, тяжелого, гладкого", а на кресте фотографический портрет гимназистки с радостными, поразительно живыми глазами. Смерть и жизнь, печаль и радость и есть символ судьбы Оли Мещерской.
    Трудно согласующиеся между собой впечатления конкретизируются далее — от рассказа о безоблачном детстве Оли, отрочестве — к трагическим событиям последнего прожитого года. "Незаметно упрочилась ее гимназическая слава, и уже пошли толки, что она ветрена. . . " Рисуется "розовый вечер на катке" в городском саду, когда Оля "казалась самой беззаботной, самой счастливой, но тут же оговорка: "последнюю свою зиму Мещерская совсем сошла с ума от веселья". Автор подчеркивает разрыв между кажущимся, внешним и внутренним состоянием героини: полудетское состояние бегающей на переменке гимназистки, ее признание в том, что она уже женщина. Спокойная, даже веселая беседа в строгом кабинете начальницы гимназии, а непосредственно затем — краткое сообщение: "А через месяц казачий офицер, некрасивый и плебейского вида, не имевший ничего общего с тем кругом, к которому принадлежала Оля Мещерская, застрелил ее на платформе. . . " Наше внимание настойчиво направляется к каким-то тайным пружинам Олиной жизни. Для этого автор затягивает объяснение причин ее гибели, как бы порожденной самой логикой поведения девушки. А затем открывается новая, еще более неожиданная тайна — ее связь с пятидесятишестилетним Малютиным. Бунин создает сложную композицию — от факта смерти к детству героини, затем к недавнему прошлому и его истокам. Все это позволяет сохранить удивительное дыхание красоты.
    Бунин выразительно передал странную логику поведения Оли. Кружение по жизни: на балах, на катках, вихревой бег по гимназии, стремительность перемен, неожиданные поступки. Сдержанно характеризуется окружение Оли. Картину духовной нищеты этого окружения Бунин рисует мастерски, убедительно. Мысль о том, что в однообразном, бездушном мире чистые порывы обречены, вносит трагическую интонацию в рассказ.
    Оля Мещерская обладала легким, естественным дыханием — жаждой какой-то особенной, неповторимой судьбы, достойной только избранных. Ее внутреннее горение неподдельно и могло бы вызвать большое чувство. Если бы не бездушное порхание по жизни, не примитивное представление о счастье, не пошлое окружение. Автор раскрывает нам не только красоту девушки, но и эти неразвившиеся прекрасные возможности. Они, по мнению писателя, не могут исчезнуть, как никогда не исчезнет тяга к прекрасному, к счастью, к совершенству.
    Красота и смерть, любовь и разлука — вечные темы, получившие столь трогательное и просветленное воплощение в творчестве И. А. Бунина, волнуют нас и сегодня. .

К-во Просмотров: 1368
Найти или скачать Эпитафия ускользающей красоте (рассказ И.А.Бунина "Легкое дыхание")
Похожие произведения