Сочинение Эпизод гибели Валета (анализ части 5 главы 31 романа М. Шолохова "Тихий Дон")

На страницах романа-эпопеи Шолохова «Тихий Дон» мы видим самые трагические конфликты, самые запутанные противоречия, самые небывалые страсти и сложности, из которых иногда выход – только смерть, самоуничтожение.



Рассмотрим и проанализируем эпизод гибели Валета в романе «Тихий Дон». Валет - работник с мельницы Сергея Платоновича. Потом, по ходу романа, он предстает перед нами солдатом и служит в 318 Черноярском полку. Тяжелые времена царили: окопы, военные действия, восстания, непредсказуемость нового дня. Роман заканчивается эпизодом, в котором Валету суждено умереть, именно «суждено», потому что его сотоварищ Михаил Кошевой остается в живых, и ему полагается менее жестокое наказание. Если рассматривать данный эпизод детально, то ничего не предвещало беды: «Туман пенился в степи, клубился в балках, ник в падинах, лизал отроги Яров. Опушенные им, светлели курганы. Кричали в молодой траве перепела. Да в небесной вышине плавал месяц, как полнозрелый цветок кувшинки в заросшем осокой и лещуком пруду. Шли до зари. Выцвели уже Стожары. Пала роса. Близился хутор Нижне-Яблоновский». Именно так описывает Шолохов состояние природы. Вдруг, практически ниоткуда, появляются казаки, которые нападают на Кошевого с Валетом. Здесь уже весь ход событий разворачивается против них: «трава низка, месяц светел. . . Попались. . . ». Также случайно и необъяснимо звучит выстрел: «Саженей сто двигались молча. Потом выстрел. . . ». Все происходит как будто по четко продуманной кем-то схеме, но и в тот же момент нельзя угадать, что же произойдет дальше. Кошевой остается в живых, хотя по всему видно – он лучше бы принял смерть, чем терпеть унижения и лишения, причем казаки произносят такую фразу: «Мужика убили, а тебя прижалели». Будто сделали одолжение. Это высказывание сильно задело самолюбие Мишки, однако он не пал духом. Что же касается застреленного и брошенного Валета, то его «через двое суток прибрали» двое яблоновских казаков. Они вырыли неглубокую могилу, потому что земля была твердой и работа подвигалась небыстро. Однако, по оценке тех же казаков, место захоронения было благодатным. Вот как говорят они: «Да. . . в хорошей земле придется парню лежать, на вышине. . . Ветры тут, сушь, солнце. . . Не скоро испортится». Немногословен в данном описании автор, чувствуется его скорбь по герою. Зато достаточно ярким является описание более позднее: «Через полмесяца зарос махонький холмик подорожником и молодой полынью, заколосился на нем овсюг, пышным цветом выжелтилась сбоку сурепка, махорчатыми кистками повис любушка-донник, запахло чабрецом, молочаем и медвянкой». Также Шолохов отмечает, что на этом месте какой-то старик возвел часовню: «В степи осталась часовня горюнить глаза прохожих и проезжих извечно унылым видом, будить в сердцах невнятную тоску». Несмотря на всю трагичность сюжета, автор напоследок обращает надежды читателя к самому хорошему, светлому и доброму: «А спустя немного тут же возле часовни, под кочкой, под лохматым покровом старюки-полыни, положила самка стрепета девять дымчато-синих крапленых яиц и села на них, грея их теплом своего тела, защищая глянцево оперенным крылом». Вот таково содержание заключительного эпизода романа.

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