Сочинение Эскимосско-алеутская этноязыковая группа

Эта группа состоит из двух народов - эскимосов и алеутов.



Эскимосы, самоназвание юпигыт, югит (настоящие люди), анкалын ("поморянин" по-чукотски), нымылгын ("поселянин" по-корякски). В России их насчитывается около 1700 чел. Эскимосы проживают в основном в США и Гренландии (примерно по 45 тыс. чел. ), а также в Канаде (около 26 тыс. чел. ). Российские эскимосы живут смешанно с чукчами на восточном побережье Чукотки и о-ве Врангеля.



Происхождение эскимосов дискуссионно. Считается, что их прародиной был крайний северо-восток Азии, откуда они распространились на северо-запад Америки. Первые исторические упоминания об эскимосах восходят к XVII в. , а контакты с русскими - к середине XIX в.



Эскимосы относятся к арктической (эскимосской) расе большой монголоидной расы. Верующие - православные, хотя сохранились у эскимосов также анимистические представления, шаманство. На эскимосском языке существует письменность (в 1932- 1937 гг. - на латинице, а затем - на русской графической основе). Среднее поколение, в лучшем случае, владеет им пассивно, а молодежь говорит по-русски.



Алеуты, самоназвание алеут, унанган - коренное население Командорских о-вов. Численность в РФ (1989) - 644 чел. (В СССР - 702 чел. ). Живут также в США, коренное население Алеутских о-вов, на юго-западной оконечности п-ова Аляска и некоторых прилегающих к нему мелких островов - числом около 2 тыс. чел. (1990). Алеутами себя называет часть эскимосов Юго- Западной и Южной Аляски. Относятся к арктической (эскимосской) расе большой монголоидной расы.



Название "алеуты" было им дано русскими после открытия ими Алеутских о- вов и впервые встречается в документах 1747 г. С 1799 г. эти острова принадлежали России, управлялись Российско-американской компанией, которая заселила алеутами Командорские и Прибыловские о-ва. Алеуты были обращены в православие, испытали сильное влияние русской культуры. В 1867 г. Алеутские о-ва и Аляска были проданы США.



Алеутский язык включает три диалекта: уналашкинский (восточный), актинский и аттовский (западный). Диалектные различия не столь разительны, чтобы препятствовать взаимопониманию между носителями разных диалектов.



Русскими учеными И. Е. Вениаминовым и Я. Е. Нецветовым в XIX в. была создана алеутская письменность на базе русской графики. Однако она прекратила свое существование после продажи Алеутских о-вов Америке (1867). В 70-х гг. XX в. Аляскинским центром по изучению языков коренного населения было введено у алеутов обучение на их родном языке.