Сочинение «Эссе на тему: Природа и человек»

Летом на клумбах парка море цветов… Осенью пылают спелыми ягодами шиповник, боярышник, барбарис, зеленеют ели, сосны. Вдоль дорог тянутся вверх тополя. Многие дома окружены высокими туями, серебристыми елями и кустарниками. Как хочется, чтобы эта красота природы была вечной… Только что я прочитала рассказ Рея Брэдбери “И грянул гром”. Прочитала и глубоко задумалась…



Герои этого повествования из исполненного благополучием настоящего на машине времени совершают путешествие в отдаленное прошлое. Одно из обязательных условий такого перемещения — категорическое требование ничего не трогать, ничего не пытаться изменить, ни к чему не прикасаться. Один из персонажей совершает, казалось бы, совсем ничтожный проступок: он наступает на бабочку, и та погибает. Вроде бы ничего не меняется в окружающем мире, и жизнь продолжается. Но по возвращении домой, в исходную точку времени, путешественники находят свой мир совсем иным, непохожим на тот, что был, — “и грянул гром”.



Фантастика? Красивая литературная аллегория? Нет и еще раз нет. Все в нашем сложном мире взаимосвязано, природа хрупка и ранима, а последствия грубого, бездумного отношения к животному и растительному миру могут быть катастрофическими. А ведь планета у нас одна. Одна на всех землян. И другой не будет. Вот поэтому и нельзя топтать ногами бабочек. Ухудшается экологическое положение, что представляет угрозу для всего живого. Ежегодно на нашей планете отмечаются два особых календарных дня: День земли и День окружающей среды. Люди в этот день говорят о проблемах экологии (”Все меньше окружающей природы, все больше окружающей среды”). Экологическое настоящее и будущее у всех народов общее. Сломанное неокрепшее деревце, вытоптанные цветы, убитая лягушка, разбросанный мусор, прорывы нефтепроводов, утечка газа, промышленные выбросы, плохая вода, которую мы пьем, плохой воздух, которым мы дышим, — все это лишь кажущиеся мелочи. За последние тридцать-сорок лет на планете людей исчезли многие виды животных и растений.



Кислотные дожди губят почву, тропические леса — “легкие” планеты — вырубаются со скоростью 20 га в минуту, загрязняются водоемы, разрушается защитный озоновый слой; болезни*, причиной которых являются экологические проблемы, уносят ежегодно сотни тысяч жизней… Каждое государство, каждый житель планеты Земля несет ответственность перед всем человечеством за сохранение природы для нынешнего и будущих поколений.



Мир таинственен и загадочен… Вот, например, у нас в квартире живет черепаха Чака. Ей уже четыре года. Мы ее купили в Донецке на базаре. У нее твердый панцирь, спинная сторона которого образована разросшимися в ширину ребрами, а брюшная — срастается с грудиной, надежно защищает мягкие части тела животного. При прикосновении она прячет под щит голову, лапы и хвост.



Надежно защищены роговыми щитками наружные части лап черепахи и ее голова. Когда она ходит, то слышен стук ее панциря по кромке стола. Движения ее тяжелые. Наша черепаха не плавает; я читала в книге “Живые животные в школе”, что болотные черепахи плавают в воде, работая всеми четырьмя ногами. При опасности черепаха втягивает в глубь панциря голову, задние конечности и хвост. Она с большой охотой питается листьями одуванчика, капусты и цветком “Невеста”. Легкие черепахи отличаются большими размерами. Мы очень любим свою чудо-черепаху. Сейчас она спит в коробке под шифоньером.



В настоящее время черепах насчитывается около двухсот видов, большинство из которых встречается в тропических странах. На островах Индийского и Тихого океанов обитают исполинские черепахи, вес которых достигает трехсот килограммов. В болотах и озерах живет болотная черепаха, питающаяся различными водными животными. В школьных уголках живой природы ученики кормят черепах сочной травой, резаной капустой, морковью, свеклой, мякотью арбузов и дынь. Сколько черепах осталось на Земле? Мне хочется всем сказать: “Любите черепах так, как я, они — украшение земли, как бриллианты”, по словам художника-анималиста А. Н. Комарова, который написал картину “Наводнение”.



Вспомним строки из известной повести Антуана де Сент-Экзюпери: “Куда вы посоветуете мне отправиться?” — спросил Маленький принц географа. “Посетите планету Земля, — ответил географ. — У нее неплохая репутация”. Земля — планета животных и растений не в меньшей степени, чем планета людей. И хочется предупредить: “Люди! Берегите все живое на Земле!” Недавно мне на глаза попался рассказ М. М. Пришвина «Кладовая солнца», повествующий о замечательном природном явлении — болоте.

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