Сочинение Эссе о себе в будущей профессии

Лучше оправдать десять виновных,

чем обвинить одного невинного.

Екатерина II.



Я будущий абитуриент Челябинского государственного университета – ЧелГУ. По праву я горжусь тем, что буду поступать в этот вуз – первый классический университет на Южном Урале, являющийся одним из основных научных центров региона. Более того, без ложной скоромности можно сказать, что ЧелГУ считается одним из лучших университетов в России, его выпускники известны в стране и за рубежом.

Наш вуз имеет довольно разветвленную структуру. Изначально он готовил отличных специалистов инженерного дела, способных работать с природными богатствами Урала. Позже ЧелГУ превратился в классический университет, где сейчас можно получить образование во всех сферах – гуманитарной, технической, естественнонаучной.

Признаюсь честно, изначально я предполагал поступать на исторический факультет нашего вуза. Сколько себя помню, всегда интересовался историей - читал книги, посещал факультативы, был активистом краеведческого кружка. Однако постепенно, во многом благодаря помощи моего школьного учителя по истории, я понял, что меня интересует не «вся история целиком». Особый интерес у меня всегда вызывали события, этапы, моменты развития той или иной страны, так или иначе связанные с правом, – с правами человека, их соблюдением или, что, к сожалению, в истории было гораздо чаще, с их нарушением, кощунственным попранием. Всегда, когда я сталкивался с такими моментами, мне хотелось что-то сделать, как-то активно помочь.

В связи с этим к 10 классу я окончательно определился, что хочу изучать право, быть юристом. Для поступления был выбран юридический факультет Челябинского государственного университета как один из самых уважаемых, авторитетных и сильных в плане подготовки специалистов.

И действительно, этот факультет существует уже около 20 лет, здесь преподают высокопрофессиональные юристы, не только обладающие глубокими теоретическими знаниями, но и активно практикующие, знающие правовые реалии нашей жизни. Возможно, в том числе и поэтому, выпускники юридического факультета востребованы не только в нашем регионе, но и по всей стране.

Скажу больше, я не только определился с тем местом, где буду учиться, но уже выбрал свою будущую специализацию. С уверенностью могу сказать, что хочу быть адвокатом – хочу защищать людей, отстаивать их права.

Я прекрасно понимаю, что в обществе существует неоднозначное отношение к профессии адвоката. В ходу море анекдотов о нечистоплотных представителях этой профессии, об их подкупности, коррумпированности и прочее. Недаром существует афоризм «Адвокаты делятся на две категории: одни хорошо знают закон, другие хорошо знают судью», а также еще сотни подобных.

Специфику адвокатской деятельности подчеркивает и выражение «адвокат дьявола». Действительно, на защиту в суде имеют право все, в том числе и обвиняемые, многие из которых на самом деле являются преступниками. Но и их должен защищать адвокат, добиваясь снисходительного к ним отношения судьи. Эта противоречивость, заложенная в профессии адвоката, многих «сбивает с пути» в этой профессии.

Однако адвокаты необходимы. Именно они, во многом, являются поборниками справедливости. Адвокаты – необходимая часть системы, триады, складывавшейся веками: прокурор, адвокат, судья. Только наличие этих трех сторон, представленных компетентными специалистами, может обеспечить объективный суд.

Именно поэтому адвокат, на мой взгляд, помимо отличного владения профессией, знания закона и всех его нюансов, должен иметь четкие внутренние принципы и нравственные правила, всегда помнить о своей функции в юридической системе – защищать невиновного и добиваться справедливого наказания для виновного.

Итак, я хочу стать адвокатом. Больше того, я уже выбрал себе область, в которой хочу специализироваться – ювенальный суд. Другими словами, я хочу защищать права ребенка. В России это направление юридической деятельности только начинает развиваться. Сейчас в нашем обществе существуют разногласия и ведутся активные дискуссии о том, правомерно ли существование ювенального права. Но лично для меня этот вопрос имеет лишь один категоричный ответ – не только правомерно, но и необходимо. Именно наличие такого оправа - показатель развитой демократической системы.

Разве ставится под сомнение тот факт, что ребенок – тоже человек, а следовательно, он имеет свои права? И разве ставится под сомнение тот факт, что права ребенка очень часто нарушаются – в обществе в целом, в школе, в семье? И в нашей стране маленькому человеку не у кого попросить помощи; он, в подавляющем большинстве случаев, не может как-то попытаться решить или изменить ситуацию.

На мой взгляд, это в корне неверное положение вещей. И поэтому я надеюсь, что своим скромным трудом смогу внести лепту в развитие ювенального права в России, смогу помочь детям, нуждающимся в моей помощи.

Я считаю, что уже сейчас, только готовясь к поступлению в вуз, нужно «пробовать свои силы», стараться больше узнать о выбранной профессии, готовить себя к соревнованию, конкуренции (которая существует в любой профессии), самосовершенствоваться. Именно поэтому я решил принять участие в данном конкурсе.

Я считаю, чтобы добиться хороших результатов в какой-то деятельности, необходимо общаться с лучшими, с сильнейшими. Только тогда можно расти. Кроме того, в общении с сильнейшими есть возможность оценить свой уровень, понять, на какой ступени ты находишься, к чему еще нужно стремиться.

Все это, я надеюсь, даст мне участие в данном конкурсе. Я рассчитываю, что это соревнование будет для меня плодотворным, принесет мне опыт и даст возможность более осознанно идти к своей цели – стать хорошим адвокатом. .