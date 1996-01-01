Сочинение Эссе по стиховорению Ю. Левитанского "Элегия"

Центральный образ данного стихотворения – вишневый сад - заимствован из пьесы А. П. Чехова «Вишневый сад». Об этом произведении нам напоминают также и другие детали стихотворения: рубка вишневого сада; новомодные «дровосеки», деловитые, аккуратные, современные (перекличка с образом Лопахина).

Автор использует эти литературные реминисценции, чтобы более понятно и ярко передать современную ситуацию, волнующую его. Можно сказать, что история помогает лирическому герою разобраться в современности. Он делает вывод, что ситуация повторяется: в конце 20 века (стихотворение написано в 1996 году) Россия оказалась в том же положении, что и в конце века 19-го.

Конфликт стихотворения построен на уничтожении старой России, дорогой лирическому герою, новыми людьми, дельцами-реформаторами. В произведении наблюдается четкое противопоставление прошлой России, которую олицетворяет вишневый сад, сам лирический герой, такие детали, как «хрупкая ветка», «вскрикнувшая птица», и циничных, «холодных» людей нового поколения, которые все знают, но не любят эту страну и его людей. На это указывает эпитет «веселые дровосеки», метафора «им смешны витающие в облаках», «они идут, приминая травы».

Лирический герой прекрасно понимает, что старая Россия обречена («он исторически обречен»), что необходимы перемены. Но почему-то, глядя на этих веселых реформаторов-дровосеков, у него сжимается сердце:

Но птица вскрикнула,

ветка хрустнула,

и в медленном угасанье дня

что-то вдруг старомодно грустное,

как дождь, пронизывает меня.

Герой заставляет себя не думать о последствиях такой «рубки», но не может избавиться от страшных снов:

… И снова снятся мне

вишни, вишни,

красный-красный вишневый сок.

Вишневый сок здесь выступает метафорой крови. Это и в буквальном смысле человеческая кровь, а также и образное обозначение душевной боли, сломанных жизней, утерянных смыслов жизни в результате таких преобразований.

Это стихотворение Ю. Левитанского носит название «Элегия» - по названию одного из лирических жанров. Напомним, что элегия – это философское размышление, проникнутое настроением грусти, задумчивости, размышления. Именно таким настроением проникнуто данное стихотворение, именно оно является ведущим, его можно назвать лейтмотивом данного произведения. .