Сочинение «Эстетический мир техногенной цивилизации.»

Не спасайте мир,

Спасите одного человека.



Стремительное развитие индустриального общества внесло принципиально новые изменения в формирование духовного облика человечества. Но, главное, в двадцатом столетии человеческий род столкнулся с неожиданным парадоксом, который определил культурно-историческое лицо эпохи. С одной стороны, к этому времени был накоплен грандиозный исторический, технический, научный опыт, дающий реальную возможность достижения невиданного ранее уровня свободы. Мировое сообщество располагало колоссальным духовным потенциалом. К началу века не только вызрели, но и получили широкое общественное признание идеи гуманизма, добра и справедливости. Уже неоднократно и убедительно были изобличены все формы зла и пороков, осуждены эксплуатация, войны, вероломство. Уже в людских душах проросли впечатляющие примеры жизни Христа, Будды, Магомета и мировые религии объединили в своих рядах сотни миллионов людей. Уже прозвучал точный, исчерпывающий ответ на самый кардинальный вопрос современности и было доказано в результате постижения глубин человеческой психики, что установление всеобщей гармонии не должно достигаться ценой слез хотя бы одного замученного ребенка. Уже по всей земле известными гуманистами были зажжены яркие очаги добра и красоты. Рождением Лао-Цзы, Конфуция, Пифагора, Сократа, Платона, Гомера, Рафаэля, Шекспира, Бетховена, Моцарта и многих других творцов красоты человечество доказало свою нравственно-эстетическую зрелость. Иными словами, гуманистический потенциал накануне 20 века был как никогда грандиозен и основателен. По сути дела напряженнейшим трудом всех предшествующих поколений сформировалась целая духовная Вселенная, культивирующая красоту.

Но, обладая многотысячелетним духовным опытом, богатейшими нравственно-эстетическими ценностями, гениальными духовными прозрениями, способными внести гармонию в общественную жизнь, человечество не стало мудрее, совершеннее, не смогло усилить творческую энергию. Наоборот. Цивилизация 20-го века оказалась вовлеченной в самые массовые преступления. В биографии человечества мы найдем множество трагических страниц: уничтожение царем Дарием в Иране 55 тысяч повстанцев, монгольские вторжения в Китай в 13-14 вв. , крестовые походы, Варфоломеевская ночь, опричнина Ивана Грозного и многое другое. В истории людского рода – более 14 тысяч войн. И всё же… Именно в двадцатом столетии был совершен новый и самый мощный виток в нагнетании жестокости, человеконенавистничества, вандализма. Несоизмеримо возросшее число загубленных жизней можно было бы объяснить усовершенствованием средств уничтожения. Чаще всего так и происходит. Но проблема заключается в том, что, например, сталинизм, как, впрочем, и десятки других тоталитарных систем истребляли миллионы своих сограждан почти первобытным, примитивным способом, растлевая при этом души, провоцируя самые низменные пороки, в том числе и каннибализм. В повести В. Быкова «Облава» упоминается вполне обыденный факт сталинского режима: двое осужденных, замышляя побег, пригласили с собой третьего – сельчанина Федора – в качестве «кабанчика». Этот наивный, доверчивый человек, не утративший веру в людскую доброту и порядочность, нужен был лишь как «живое мясо».

И совсем не случайно «Черный квадрат» К. Малевича воспринимается как образ черной космической дыры, втягивающей в своё нутро целые государства и народы. С изощренной жестокостью стирались с лица земли незыблемые, казалось бы , столпы вековых культурных ценностей, олицетворявшей собой взлеты нравственности и красоты. Контуры трагического лика человечества стали еще яснее и отчетливее, нарастал и пессимизм.

Процесс расчеловечивания огромных масс стало набирать силу в машинизированную эпоху. Произошел гигантский скачек в развитии техники. Изменение условий и существования не могли не отразиться на сознании человека, его мирочувствовании. Крепло неистребимое желание активно вмешиваться в природный мир, переделывать его по своему усмотрению. Человек не проситель, а владыка природы. В новое время человек оказался заложником машинизированной цивилизации. В этом неустойчивом взвинченном мире человек оказался «без руля и без ветрил». Внутренний мир человека стал беднее и примитивнее. Именно в это время получили массовое распространение дисгармоничные, односторонне развитые типы людей вроде человека-прагматика. В этом типе человека превалирует энергия, целеустремленность, воля, опора на рассудок, трезвый расчет. А нравственность, гуманизм, отзывчивость, эмоциональная чувствительность кажется рационалисту чем-то наивным, химеричным на пути к реализации «великой идеи». Цель оправдывает средства.

Многие люди Достоевского- это люди, решившиеся на преступление, чтобы доказать себе и другим, что они свободные существа. (Раскольников, Иван Карамазов и др. )

Можно, конечно, избавить мир от зла, но для этого нужно отнять у людей свободу, чтобы они не имели возможности ни капризничать, ни выражать свое недовольство, ни тем более совершать преступления. В таком мире все будут счастливы, но это будет счастье муравейника. У Достоевского зло есть признак того, что в человеке есть внутренняя глубина. Как ни странно, но только внутренне глубокие люди по Достоевскому, способны на зло. Человек, решаясь на зло, испытывает себя, пытается выйти из-под закона, пытается доказать себе, что он человек, обладающий свободой воли, а не « винтик» в общей отлаженной социальной машине.

Так где же эта нить Ариадны, которая поможет выбраться из лабиринта сложных противоречий, в которых погрязло человечество?

Толстой в поисках ответа на этот вопрос пришел к мысли, что надо возродить основной принцип христианской религии – непротивление злу.

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