Сочинение Этапы духовного созревания Петра Гринева в повести А.С.Пушкина «Капитанская дочка»

Образ Петра Гринёва занимает особое место в романе Пушкина. Это не только главное действующее лицо, но и «автор» записок, повествователь. В нём как бы совмещаются два образа: образ молодого офицера, раскрывающийся в истории по жизни, в поступках и образ старого помещика, офицера в отставке, уже умудрённого житейским опытом, теперь на досуге вспоминающего и рассказывающего историю своей молодости.



Именно поэтому образ Гринёва довольно сложный. В романе много событий и мало размышлений. Психология героя передаётся через поступки.



Петруша, как называет Пушкин своего героя в начале повести, проходит путь духовного созревания и к концу становится Петром Гриневым. Он испытывает на себе все тяготы пугачевского восстания, находит свою любовь и принимает благосклонность самой Екатерины II. Как же происходила эволюция образа главного героя?



В начале повести мы узнаем, что Гринев – сын помещика, получивший дворянское воспитание по обычаю того времени. Его отец, смотревший на военную службу как на долг дворянина, отправляет семнадцатилетнего юношу не в гвардию, а в армию, чтобы он «потянул лямку», стал дисциплинированным солдатом. Прощаясь с Петром, старик дал ему наставление: «Служи верно, кому присягнешь; на службу не напрашивайся, от службы не отговаривайся, и помни пословицу: береги платье снову, а честь смолоду».

Второй этап формирования характера героя начинается с момента отъезда из родного дома. Самостоятельная жизнь Гринёва – это путь утраты многих иллюзий, предрассудков, а также и обогащения его внутреннего мира. Но всё же до своего приезда в Белогородскую крепость главного героя можно смело называть Петрушей.



Итак, воспитание жизнью продолжается. Гринев в Белогородской крепости. Вместо грозных, неприступных бастионов – деревушка, окруженная бревенчатым забором, с избами, крытыми соломой. Вместо строгого сердитого начальника, которого воображал себе герой, - комендант, вышедший на учение в колпаке и китайском халате. Вместо храброго войска – инвалиды.



Жизнь в Белогородской крепости открывает перед юношей ранее незамеченную красоту простых, добрых людей и рождает общение с ними. Другого общества в крепости не было, Гринёв другого и не желал. Беседы с милыми простыми людьми, занятия литературой, любовные переживания – всё это доставляло ему истинное удовольствие. Над серьёзными общественными жизненными проблемами он не задумывался. Но кардинально меняет героя любовь к Маше, ради которой он даже сражается на шпагах со Швабриным. Не забудем, что перед этим Гринёв никогда ни с кем не ссорился и не затевал драк. А во время ссоры со Швабриным он не раздумывая вызывает оскорбившего его возлюбленную на дуэль. Это говорит о внутренней сильной воле героя, его способности защитить свою любовь, а не о горячности молодости.



Следующий этап в становление героя – его решительность в деле женитьбы на своей возлюбленной. И письмо к родителям - прямое тому подтверждение. Здесь Пётр выступает как уже вполне взрослый сформировавшийся человек, который может с помощью слов убедить окружающих в своей правоте. И даже отказ отца от благословения на брак не поколебал окончательно веру и убеждённость героя в своей любви.



Также следует отметить, что каждая встреча нашего героя с главой восставшего народа Пугачёвым является знаковой. Неслучайно Пушкин применяет в своём романе приём пророческого сна, который видит Гринёв по пути на постоялый двор, заснув в буран. В этом сне Пугачёв представляется отцом Гринёва.



Первая встреча героя с Пугачёвым показала главного героя как ещё очень молодого барчука, но уже с чётким осознанием того, что за добро платят добром. Дар Гринёва проводившему их мужику – заячий тулуп – позже спасёт его жизнь.



После второй встречи с Емельяном в Белогорской крепости, когда предводитель мятежников спас ему жизнь, Гринев становится более решительным и смелым. Происходит быстрое взросление героя.



Ради своей любви он просит генерала дать ему пятьдесят солдат и разрешение освободить захваченную крепость. Получив отказ, молодой человек не впадает в отчаяние, как раньше, а решительно отправляется в пугачевское логово. Петру хватило смелости вновь явиться перед предводителем восстания. Плененный, но не сломленный, Гринев безо лжи и лицемерия рассказывает Емельяну все, как есть, про Машу Миронову и Швабрина. Этот отчаянный поступок спас жизнь девушки.



Образ Гринёва дан в развитии. Черты его характера перед читателями раскрываются постепенно. Его поведение психологически мотивировано. Несмотря на ошибки героя романа, перед нами, читателями, вырастает образ честного, доброго, отважного человека. Он способен к большому чувству, верен в любви и, в конечном итоге, своему долгу. И в то же время Гринев легкомыслен по молодости, ограничен во взглядах и понимании истинного назначения тех событий, участником которых он стал. .