Сочинение Этапы жизни и творчества И. А. Бунина

“Русским классиком рубежа двух столетий” назвал Бунина К. Федин. Бунин был крупнейшим мастером русской реалистической прозы и выдающимся поэтом начала XX века. Писатель-реалист видел и неминуемое разрушение, и запустение “дворянских гнезд”, наступление буржуазных отношений, проникавших в деревню, правдиво показал темноту и косность старой деревни, создал много своеобразных, запоминающихся характеров русских крестьян. Проникновенно художник пишет и о чудесном даре любви, о неразрывной связи человека с природой, о тончайших движениях души.

Литературная деятельность Бунина начинается в конце 80-х годов прошлого столетия, молодой писатель в таких рассказах, как “Кастрюк”, “На чужой стороне”, “На хуторе” и других, рисует безысходную нищету крестьянства. В рассказе “На край света” автор рассказывает о переселении безземельных украинских крестьян в далекий Уссурийский край, описывает трагические переживания переселенцев в момент разлуки с родными местами, слезы детей и думы стариков.

Произведения 90-х годов отличаются демократизмом, знанием народной жизни. Происходит знакомство с Чеховым, Горьким. В эти годы Бунин пытается сочетать реалистические традиции с новыми приемами и принципами композиции, близкими к импрессионизму (размытая фабула, создание музыкального, ритмического рисунка). Так в рассказе “Антоновские яблоки” показаны внешне не связанные эпизоды жизни угасающего патриархально-дворянского быта, окрашенного лирической грустью и сожалением. Однако в рассказе не только тоска по запустелым “дворянским гнездам”. На страницах возникают чарующие пейзажи, овеянные чувством любви к родине, утверждающие счастье слияния человека с природой.

И все-таки социальные проблемы постоянно присутствуют в его произведениях. Вот бывший николаевский солдат Мелитон (“Мелитон”), которого прогнали плетьми сквозь строй, потерявший семью. В рассказах “Руда”, “Эпитафия”, “Новая дорога” встают картины голода, нищеты и разорения деревни. Эта социальная обличительная тема как бы оттесняется на второй план, на первый план выходят “вечные темы”: величие жизни и смерти, неувядающая красота природы (“Туман”, “Тишина”). В 1909 г. Бунин писал Горькому из Италии: “Вернулся к тому, к чему вы советовали вернуться, — к повести о деревне” (рассказ “Деревня”).

Деревенская жизнь дана через восприятия братьев Тихона и Кузьмы Красовых. Кузьма хочет учиться, затем пишет о жизни, о лености русского народа. Тихон — крупный кулак, который беспощадно расправляется с крестьянским волнением. У автора заметно сочетание безотрадной картины жизни деревни с неверием в творческие силы народа. Но он правдиво показывает в “Деревне” косность, грубость, отрицательные, тяжелые стороны деревенского быта, которые были результатом векового угнетения. В этом сила повести. Это отметил Горький: “Дорог мне этот скромно скрытый, заглушенный стон о родной земле. Дорога благородная скорбь, мучителен страх за нее, и все это ново. Так еще не писали”. “Деревня” — одно из лучших произведений русской прозы начала XX века.

В 1911—1913 гг. Бунин все шире охватывает различные стороны русской действительности: и вырождение дворянства (“Суходол”, “Последнее свидание”), и уродливость мещанского быта (“Хорошая жизнь”, “Чаша жизни”), и тему любви, которая часто бывает пагубной (“Игнат”, “При дороге”). В обширном цикле рассказов о крестьянстве (“Веселый двор”, “Будни”, “Жертва” и другие) писатель продолжает тему “Деревни”. В повести “Суходол” решительно пересматривается традиция поэтизации усадебной жизни, преклонение перед красотой угасающих “дворянских гнезд”.

Идея кровного единения поместного дворянства и народа в повести “Суходол” сочетается с мыслью автора об ответственности господ за судьбы крестьян, об их страшной вине перед ними. Протест против фальшивой буржуазной морали заметен в рассказах “Братья”, “Господин из Сан-Франциско”. В рассказе “Братья” (он написан после поездки на Цейлон) даны образы жестокого, пресыщенного англичанина и молодого “туземца”-рикши, влюбленного в девушку-туземку. Конец плачевный: девушка попадает в дом терпимости, герой кончает жизнь самоубийством. Колонизаторы приносят разрушение и смерть.

В рассказе “Господин из Сан-Франциско” писатель не дает имени герою. Американский миллионер, всю жизнь истративший в погоне за прибылью, на склоне лет вместе с женой и дочерью едет в Европу на “Атлантиде”, роскошном пароходе тех лет. Он самоуверен и заранее предвкушает те наслаждения, которые могут быть куплены за деньги. Но все ничтожно перед смертью. В гостинице на Капри внезапно он умирает. Его труп в старом ящике из-под содовой обратно отправляют на пароход. Бунин показал, что господин из Сан-Франциско (“новый человек со старым сердцем”, по выражению Бунина) принадлежит к числу тех, которые ценой нищеты и гибели многих тысяч людей приобрели миллионы и теперь пьют дорогие ликеры и курят дорогие гаванские сигары. Своеобразным символом фальши их существования автор показал влюбленную пару, на которую любовались пассажиры. Только один капитан корабля знает, что это “нанятые влюбленные”, за деньги играющие в любовь для сытой публики. И здесь контраст жизни богатых и людей из народа. Образы тружеников овеяны теплотой и любовью (коридорный Луиджи, лодочник Лоренцо, горцы-волынщики), они противостоят аморальному и лживому миру сытых.

Ужасам войны Бунин противопоставляет красоту и вечную силу любви — единой и непреходящей ценности (“Грамматика любви”).

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