Сочинение Этапы творческого пути А. Блока

"Этапы творческого пути А. Блока"



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Как известно, А. Блок разделил свою лирику на три книги, каждая из которых знаменовала определенный этап творческого пути и была посвящена определенному кругу мыслей и чувств. Все книги составляли «трилогию вочеловечения». Так сформулирована поэтом цель творческого пути — вхождение в человечество при помощи стихов. Мы рассмотрим этот нелегкий путь с самого начала.



Лирический герой первого тома — человек, полностью оторванный от грешной земли. Конечно, все жизненное и житейское имеет смысл, но лишь постольку, поскольку через него просвечивает Вечное и Небесное. Средоточием всего Вечного и Небесного является образ Прекрасной Дамы. Прекрасная Дама — «царица чистоты», «Вечерняя Звезда», «Закатная Таинственная Дева», «лазурью золотою просиявшая навек». Прекрасная Дама никогда не появляется наяву, но состояние ожидания Ее, предчувствие пришествия — основа жизни лирического героя:



Вхожу я в темные храмы,



Совершаю бедный обряд.



Там жду я Прекрасной Дамы



В сиянии красных лампад.



Эта устремленность к высшему, порыв к Вечности рождает полный произвол и путаницу в отношении к реальности жизненной. Пример тому — пять линий Васильевского острова, властной рукою поэта превращенных в «пять изгибов сокровенных добрых линий на земле». И можно, конечно, и дальше упиваться собственным могуществом, способностью «увидеть дантову Беатриче в сологубовской Недотыкомке» (А. Блок). Но нельзя не видеть здесь опасности, ведь поэзия питается действительностью, и разрыв этой корневой системы обескровливает поэзию.



В устремленности к обыденности, повседневности — пафос второго тома блоковской лирики. Вначале это — разная чертовщина сборника «Пузыри земли» («твари весенние», «болотные чертенятки», русалки). В них поэт прозревает сокровенную, потаенную, жуткую сущность жизни, мистической и земной одновременно. А далее — обыденные приметы «страшного мира», которые видятся с беспощадной четкостью.



В окнах фабрик — преданья



О разгульных ночах.



Деревянные кровли —



Всем безумным приют.



В этот город торговли



Небеса не сойдут. . .



Поэт смело глядит в лицо «страшному миру», пытаясь осмыслить и обличить:



К чему-то ставят, вносят свечи,



На лицах — желтые круги,



Шипят пергаментные речи,



С трудом шевелятся мозги.



Так негодует все, что свято,



Тоскует сытость влажных чрев. . .



Но спасение не в обличительстве, а в приятии жизни как она есть со всеми ее будничными невзгодами:



О весна без конца и без краю —



Без конца и без краю мечта!



Узнаю тебя, жизнь! Принимаю!



И приветствую звоном щита!



А. Блок назвал этот путь путем «из лирики — в трагедию», прекрасно понимая, что этот путь прежде всего выводит из одиночества в общечеловеческое бытие. Трагическое миросозерцание реализуется в третьем томе. Сохранить и удержать сияющий мир красоты и гармонии как нечто отдаленное от «горестной земли» — невозможно. Но и потеря его равносильна потере себя и жизни, пока жив человек, «в сердце первая любовь жива — к единственной на свете». Осознавая эту трагическую безысходность, очень важно увидеть открываемое ею творческое состояние.



При таком взгляде на мир совершенно бессмыслен вопрос о счастье, стремление к нему становится низменным и ненужным.



И, наконец, увидишь ты,



Что счастья и не надо было,



Что сей несбыточной мечты



И на полжизни не хватило,



Что через край перелилась



Восторга творческого чаша,



Что все уж не мое, а наше,



И с миром утвердилась связь.



Эта утвердившаяся связь с миром — главный итог «трилогии вочеловечения».



Итак, поэт прошел трудный путь духовной эволюции. И в этой трудности — гарантия прочности, достигнутого результата, гарантия непреходящего значения блоковского творчества на все времена.

