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Сочинение Этапы творческого пути Осипа Мандельштама

    Посох мой, моя свобода —
    Сердцевина бытия,
    Скоро ль истиной народа
     Станет истина моя?
    О. Мандельштам

    Поиск ответа на вопрос, вынесенный в эпиграф сочинения, проходит через все многогранное творчество поэта и его нелегкую судьбу. Осип Мандельштам проявил большой талант и мастерство во многих литературных жанрах. Он и поэт, и прозаик, очеркист, эссеист, переводчик, литературный критик. . . Но прежде всего Мандельштам — это поэт. Лирическое восприятие мира в его творчестве преобладало над прочим. Поэтому наиболее популярна его лирика.
    Имя Мандельштама становится известно в 1910 году, когда в журнале “Аполлон” публикуются его первые стихи. Причем Мандельштам сразу же входит в число наиболее популярных поэтов. Вместе с Николаем Гумилевым и Анной Ахматовой он стал основателем нового направления — акмеизма.
    В творчестве Мандельштама можно условно выделить три периода. Первый приходится на 1908— 1916 годы. Уже в ранних стихах поэта чувствуется интеллектуальная зрелость и тонкое описание юношеской психологии. Трудная адаптация к жизни, ощущение одиночества в годы взросления, перепады настроения, так свойственные этому возрасту, хорошо переданы в следующем стихотворении:

    Из омута злого и вязкого
    Л вырос тростинкой шурша,
    И страстно, и томно, и ласково
    Запретною жизнью дыша.
    И никну, никем не замеченный,
    В холодный и топкий приют,
    Приветственным шелестом встреченный
    Коротких осенних минут.
    Я счастлив жестокой обидою,
    И в жизни, похожей на сон,
    Я каждому тайно завидую
    И в каждого тайно влюблен.

    О. Мандельштам сравнивает жизнь с омутом, злым и вязким. Из многих его ранних стихотворений нам передается смутная тоска, “невыразимая печаль”. Но все-таки главное в них — поиск цельности, попытка постичь окружающий мир, “из глубокой печали восстать”.
    Со временем восприятие поэтом окружающего мира становится более полным. Таким, что мы сами начинаем его видеть по-новому. Он наполнен чувствами и красками:

    На бледно-голубой эмали,
    Какая мыслима в апреле,
    Березы ветви подымали
    И незаметно вечерели.

    Образ “незаметно вечереющих” берез поражает нас глубиной ощущения поэтом природы, осознания себя ее частью.
    Уже в раннем творчестве О. Мандельштама начинает обрисовываться главная тема его поэзии — тема общечеловеческой, не знающей границ культуры. В стихах Мандельштама мы не найдем прямого изображения важных общественных событий того времени. Каждый этап развития человечества оценивается поэтом как новая степень развития культуры. Это хорошо видно в его цикле “Петербургские строфы”. Городской пейзаж Мандельштама насыщен историческим содержанием. Поэт создает также стихи о музыке и музыкантах, о творчестве. Обращение к этим темам позволяет поэту высказать идею единства мировой культуры. Русскую культуру О. Мандельштам видит универсальной:

    И пятиглавые московские соборы,
    С их итальянскою и русскою душой,
     Напоминают мне явление Авроры,
    Но с русским именем и в шубке меховой.

    На 1917—1928 годы приходится второй этап творчества О. Мандельштама. Исторические потрясения этого времени не могли не найти отклика в душе поэта. Стихотворение “Век” передает нам ощущение Мандельштамом трагизма истории:

    Век мой, зверь мой, кто сумеет
    Заглянуть в твои зрачки
     И своею кровью склеит
    Двух столетий позвонки?
    Кровь-строителъница хлещет
     Горлом из земных вещей,
    Захребетник лишь трепещет
    На пороге новых дней.

    Поэт считает, что в революции есть сила, способная принести ожидаемое, но для этого “снова в жертву, как ягненка, темя жизни принесли”. В стихах Мандельштама появляются образы голодающего, “умирающего Петрополя”, ночи, “темноты”, человека, который “изучил науку расставаний”. Свою неуверенность в успехе политических преобразований того времени поэт высказывает в стихотворении “Проспавши, братья, сумерки свободы!. . ” Его вывод таков:

    Ну что ж, попробуем, — огромный неуклюжий,
     Скрипучий поворот руля.
    Земля плывет. Мужайтесь, мужи,
    Как плугом океан деля. . .

    Циклом стихов об Армении, написанным осенью 1930 года, открывается третий этап творческого пути О.

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