Сочинение Этих дней не смолкнет слава!

С каждым годом мы все дальше и дальше уходим от военной поры. Но время не имеет власти над тем, что люди пережили в войну. Это было очень трудное время. Советский солдат умел смело смотреть в глаза смертельной опасности. Его волей, его кровью добыта победа над сильным врагом. Нет границ величию его подвига во имя Родины, как нет границ величию трудового подвига советского народа. “Все для фронта, все для победы!” — этот лозунг стал главным с первых дней войны для людей, заменивших рабочих, ушедших на фронт. Женщины и подростки стали главной силой на трудовом фронте. Мои земляки — волжане сделали много для победы над фашистской Германией.

С запада страны в Куйбышев было эвакуировано много военных заводов. Куйбышев стал важным индустриальным центром. Я читал много рассказов о том, как мальчишки военной поры простаивали за станками по двенадцать-четырнадцать часов для того чтобы их отцы и братья скорее вернулись с фронта. По фронтовому трудилась молодежь и на селе. Ведь для фронтовиков и для рабочих нужен был хлеб. Школьники помогали взрослым растить и убирать урожай. Они пропалывали посевы, косили сено, убирали овощи. В области стали создаваться женские тракторные бригады.

Моя бабушка, Тимрязанская Мария Ивановна, работала в женской тракторной бригаде Галины Лазаревой. Это была первая женская тракторная бригада, созданная в Ставропольском районе во время войны. Бабушка закончила школу механизаторов, работала штурвальным на комбайне, а потом трактористкой на “Универсале”. Работать нужно было от темна до темна. В осенне-зимнюю пору нужно было заниматься ремонтом техники. Помещения были холодными. Бабушка рассказывала, что даже ноги примерзали к сапогам. Но нужно было работать, ведь на фронте гибли люди. К сожалению, бабушка рано ушла из жизни, а я так мало слышал ее рассказов.

Уже десятилетия отделяют нас от суровых дней войны. Уходит поколение, вынесшее тяжелый груз войны. Но народная память сохранит и немеркнущий подвиг, и неслыханные страдания, и непреклонную веру людей. .