Сочинение Это книга замечательного писателя

Это книга замечательного писателя. …Первый раз я увидела ее на книжной полке. Меня очень привлек ее переплет. На обложке книги изображены люди, дерущиеся на шпагах. Достав книгу с полки, я незамедлительно начала листать ее. После просмотра эта книга заинтересовала меня еще больше, своими картинками. Начав читать роман моему восхищению не было придела, а называется она …

События, описанные в книге, происходят во Франции в 17 веке при Людовике 13. Главными героями романа являются 3 мушкетера, Дартаньян и многие другие персонажи [не менее важные]. Все они живут очень бурной жизнью полной опасностей и приключений. Бесстрашные мушкетеры спасают королеву от злых козней кардинала, и добро торжествует. Но это произведение не сказка и в нем есть трагические моменты, описанные автором очень образно. В некоторых сюжетах на глазах появляются слезы, но слезы не только грусти, но и радости. Такого умение автора написавшего этот удивительный роман.

'' а. Д. один из тех людей, которых можно назвать сеятелями цивилизации; он оздоровляет и облагораживает умы, вселяя в них необъяснимый свет, яркий и сильный; он оплодотворяет душу и разум человека. Он возбуждает жажду чтения, он взрыхляет человеческие сердца и бросает в них семена. Он сеет французские идеи. Французские идеи создают в себе столько гуманности, что, всюду, куда они проникают, они вызывают к жизни прогресс.