Сочинение Это не должно повториться! (по роману «Они сражались за родину»и очеркам о Великой Отечественной вой

Этих лет не смолкнет слава.

Песня гражданской войны



В годы Великой Отечественной войны нравственные идеалы, утверждаемые Михаилом Александровичем Шолоховым, приобрели особое значение. В его военных корреспонденциях, очерках “На Дону”, “На юге”, “Военнопленные”, “В казачьих колхозах”, “Казаки”, в рассказе “Наука ненависти” разоблачается античеловеческий характер развязанной гитлеровцами войны, раскрывается героизм советского народа, любовь к Родине, всепобеждающий гуманизм. Отношение советского народа к фашистам характеризует разговор, который передает писатель в очерке “На юге”. Во время перестрелки с окруженной немецкой частью молодой боец сказал: “Видно, это идейные фашисты, товарищ лейтенант. Смотрите — не хотят сдаваться”. “А вот перебьем их, тогда посмотрим, что у них за идея”,— ответил лейтенант. После боя в захваченном обозе оказались тюки с детской обувью, отрезами материи, женскими пальто и другим награбленным барахлом. “Ну вот и вся их идея, за какую они сражались,— говорит лейтенант. — Идея-то их цели- ком в мешок влезет, а подкладка у нее ситцевая. Понятно?” Но услышавший этот разговор старый колхозник с возмущением вмешался: “Не так ты говоришь, сынок, хотя ты и командир по чину! Не знаешь ты, что такое идея, а вот я тебе объясню. Грабеж, он так и называется грабежом. Грабят фашисты!”

На отбитой у врага территории лейтенант Герасимов — герой рассказа “Наука ненависти” — увидел следы хозяйничания гитлеровцев и был ошеломлен проявлением неслыханного человеконенавистничества. “Сожженные дотла деревни, сотни расстрелянных женщин, детей, стариков, изуродованные трупы попавших в плен красноармейцев, изнасилованные и зверски убитые женщины, девушки и девочки-подростки. . . ” А рядом — залитые кровью ученические тетради и учебники.

Непередаваемые мучения претерпел Герасимов, когда его, раненого, взяли в плен гитлеровцы. Но он все вынес, бежал, вернулся в строй, чтобы мстить врагам до победного конца.

В самый разгар Великой Отечественной войны Шолохов ' приступил к работе над романом “Они сражались за Родину”. С 1943 года начинают печататься в газетах первые главы, а потом вышли отдельным изданием. В опубликованных главах рассказывается о драматичном периоде отступления русских войск под натиском превосходящих сил противника. С тяжелыми боями отходили русские воины, а потом насмерть стояли под Сталинградом.

В романе просто и правдиво воспроизводится героизм советских солдат, фронтовой быт, товарищеские беседы, скрепленная кровью нерушимая дружба. Читатель близко узнал и полюбил рабочего-шахтера Петра Лопахина, комбайнера Ивана Звягинцева, агронома Николая Стрельцова, сибиряка-бронебойщика Акима Борзых, ефрейтора Кочетыгова.

В романе “Они сражались за Родину” глубоко раскрыт русский национальный характер, ярко проявившийся в дни тяжелых испытаний. Героизм русских людей в романе лишен внешне блестящего проявления и предстает перед нами в скромном одеянии обыденного, повседневного быта, боев, переходов. Такое изображение войны приводит читателя к выводу, что героическое не в отдельных подвигах, хотя и очень ярких, зовущих за собой, а вся фронтовая жизнь — подвиг.

Михаил Александрович Шолохов — замечательный мастер слова, сумевший создать монументальные полотна народной жизни, проникнуть в душевный мир человека, он ведет серьезный разговор с читателем “без малейшей утайки, без малейшей фальши”. .