Сочинения / Сочинения Евтушенко Е.А. / Это не только лирика.. Евтушенко Е.А.

Сочинение Это не только лирика..

    Ладно, плюйте, плюйте, плюйте —
    Все же радость задарма,
    Вы всегда плюете, люди,
    В тех, кто хочет вам добра!
    Е. Евтушенко

    Евгений Евтушенко всегда хочет в своих стихах и поэмах быть объективным. Он разъясняет свою точку зрения дотошно, подробно, что ничуть не умаляет ни качества произведения, ни его поэтического великолепия.
    Он может исследовать судьбу одинокой женщины:

    Она сказала: — Он уже уснул, —
    Задернув полог над кроваткой сына,
    И верхний свет неловко погасила,
    И, съежившись, халат упал на стул.
    Мы с ней не говорили о любви. . .

    Или целую эпоху:

    Как во
    стольной во Москве, белокаменной,
    Вор по улице бежит с булкой маковой,
     Не страшит его сегодня самосуд:
    Не до булок — Стеньку Разина везут!

    Он может говорить о глобальном, воссоздавая бытовые мелочи:

    Прет купец, треща с гороха,
    Мчатся вскачь два скомороха,
    Семенит ярыжка-плут —
    Стеньку Разина везут!

    Или говорить о мелочах, обобщая их в общечеловеческое:

    . . . Мы женщину сместили,
    Мы ее
    Унизили до равенства с мужчиной!

    Но во всем он равно лиричен и равно публицистичен:

    . . . И ты — стреляешь. И такое чувство,
    Когда стреляешь, будто это чудо
    Ты можешь сохранить, его убив.
    Так нас кидает бешеная тяга
    И к вам, холсты и глина, и бумага:
    Чтоб сохранить природы торжество.
    Рисуем, лепим или воспеваем. . .
    Порою мы природу убиваем,
    И от потуг бессильных мы в поту.

    В последнем стихотворении речь шла всего лишь об охоте на глухаря. Но какие серьезные обобщения, выводы следуют из обыденного выстрела в лесную птицу!
    Евтушенко всегда и поэт, и публицист. Даже в программных стихах, а может, особенно в программных, он рассматривает действительность в исторической и нравственной связи:

    Есенин, милый, изменилась Русь.
    Но говорить, что к лучшему — не стану.
    А говорить, что к худшему — боюсь. .

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