Сочинение Это не только лирика..

Ладно, плюйте, плюйте, плюйте —

Все же радость задарма,

Вы всегда плюете, люди,

В тех, кто хочет вам добра!

Е. Евтушенко



Евгений Евтушенко всегда хочет в своих стихах и поэмах быть объективным. Он разъясняет свою точку зрения дотошно, подробно, что ничуть не умаляет ни качества произведения, ни его поэтического великолепия.

Он может исследовать судьбу одинокой женщины:



Она сказала: — Он уже уснул, —

Задернув полог над кроваткой сына,

И верхний свет неловко погасила,

И, съежившись, халат упал на стул.

Мы с ней не говорили о любви. . .



Или целую эпоху:



Как во

стольной во Москве, белокаменной,

Вор по улице бежит с булкой маковой,

Не страшит его сегодня самосуд:

Не до булок — Стеньку Разина везут!



Он может говорить о глобальном, воссоздавая бытовые мелочи:



Прет купец, треща с гороха,

Мчатся вскачь два скомороха,

Семенит ярыжка-плут —

Стеньку Разина везут!



Или говорить о мелочах, обобщая их в общечеловеческое:



. . . Мы женщину сместили,

Мы ее

Унизили до равенства с мужчиной!



Но во всем он равно лиричен и равно публицистичен:



. . . И ты — стреляешь. И такое чувство,

Когда стреляешь, будто это чудо

Ты можешь сохранить, его убив.

Так нас кидает бешеная тяга

И к вам, холсты и глина, и бумага:

Чтоб сохранить природы торжество.

Рисуем, лепим или воспеваем. . .

Порою мы природу убиваем,

И от потуг бессильных мы в поту.



В последнем стихотворении речь шла всего лишь об охоте на глухаря. Но какие серьезные обобщения, выводы следуют из обыденного выстрела в лесную птицу!

Евтушенко всегда и поэт, и публицист. Даже в программных стихах, а может, особенно в программных, он рассматривает действительность в исторической и нравственной связи:



Есенин, милый, изменилась Русь.

Но говорить, что к лучшему — не стану.

А говорить, что к худшему — боюсь. .