Сочинение Это тема нравственной ответственности каждого члена общества за жизнь всех

С какой целью Л. Н. Толстой обращается к прошлому?

В отличие от Лермонтова («Песня про царя Ивана Васильевича. . . »), Гоголя («Тарас Бульба»), обращавшихся к прошлому в поисках героических характеров, Толстой в рассказе «После бала» восстанавливает прошлое, чтобы показать, что его ужасы живут в настоящем, лишь слегка видоизменившись, что прошлое с его социальным неравенством, жестокостью, несправедливостью незримо присутствует в дне сегодняшнем (время написания рассказа), что необходимо обновление жизни. В рассказе перекликаются две эпохи — та, которую изображает Толстой (40-е годы XIX века, эпоха Николая I), и та, которая присутствует незримо, в постановке социальных, философских проблем, вопросов морали (900-е годы).

Какова основная тема рассказа?

Это тема нравственной ответственности каждого члена общества за жизнь всех. Она раскрывается через образ рассказчика, Ивана Васильевича, жизнь которого, как он полагает, изменил один-единственный случай.

Как построено произведение?

В основе композиции — прием антитезы (бал и после бала), рассказ ведется от первого лица, в произведении два рассказчика: молодой человек, который знакомит читателя с Иваном Васильевичем, и сам Иван Васильевич, рассказчик и одновременно один из главных героев произведения. Перед нами, по сути, «рассказ в рассказе». Такая кольцевая композиция позволяет сблизить, а значит, и сопоставить две эпохи.