Сочинение "Это все - о России" (по тексту А.Блока)
Александр Блок в своих произведениях не раз затрагивал сложную нравственную проблему патриотизма. Наиболее ярко поэт изложил свои соображения в стихотворениях «Россия» и «На поле Куликовом».
Тема эта была и остается актуальной, ведь во все времена находились люди, способные испытывать чувство любви к Родине. Однако очень важно не пытаться идеализировать свою страну, а уметь видеть её недостатки и принимать их:
Россия, нищая Россия,
Мне избы серые твои,
Твои мне песни ветровые,-
Как слезы первые любви!
(А. Блок, "Россия")
Не случайно самой важной патриотической задачей считается защита Отчизны от захватчиков:
И, к земле склонившись головою,
Говорит мне друг: «Остри свой меч,
Чтоб не даром биться с татарвою,
За святое дело мертвым лечь!»
(А. Блок,"На поле Куликовом")
Александр блок показывает нам, что Настоящий патриот должен бескорыстно любить свою страну всегда, даже если она убога и несправедлива.
Я согласна с мнением автора, ведь человек не может жить без родины, какой бы она ни была, так же, как не может жить без сердца.
Например,выдающемуся русскому хоккеисту В. Третьяку предложили переехать в Канаду. Пообещали купить ему дом, платить большую зарплату. Третьяк показал рукой на небо, землю и спросил: «А это вы тоже для меня купите?». Ответ знаменитого спортсмена привел всех в замешательство, и больше никто к этому предложению не возвращался.
Патриот – это человек, который не только любит свою страну, но также и способен что-либо сделать для неё. Как говорил 35-ый президент США Джон Фицджеральд Кеннеди: «Не спрашивай, что твоя страна сделала для тебя, спрашивай, что ты можешь сделать для своей страны»
Человек может назвать себя патриотом только в том случае, если он готов любить Родину за её недостатки так же, как и за достоинства, и готов сделать все возможное и невозможное для сохранения своей Отчизны. .