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Сочинение "Это все - о России" (по тексту А.Блока)

    Александр Блок в своих произведениях не раз затрагивал сложную нравственную проблему патриотизма. Наиболее ярко поэт изложил свои соображения в стихотворениях «Россия» и «На поле Куликовом».
     Тема эта была и остается актуальной, ведь во все времена находились люди, способные испытывать чувство любви к Родине. Однако очень важно не пытаться идеализировать свою страну, а уметь видеть её недостатки и принимать их:
    Россия, нищая Россия,
    Мне избы серые твои,
    Твои мне песни ветровые,-
    Как слезы первые любви!
    (А. Блок, "Россия")
    Не случайно самой важной патриотической задачей считается защита Отчизны от захватчиков:
    И, к земле склонившись головою,
    Говорит мне друг: «Остри свой меч,
    Чтоб не даром биться с татарвою,
    За святое дело мертвым лечь!»
    (А. Блок,"На поле Куликовом")
    Александр блок показывает нам, что Настоящий патриот должен бескорыстно любить свою страну всегда, даже если она убога и несправедлива.
    Я согласна с мнением автора, ведь человек не может жить без родины, какой бы она ни была, так же, как не может жить без сердца.
    Например,выдающемуся русскому хоккеисту В. Третьяку предложили переехать в Канаду. Пообещали купить ему дом, платить большую зарплату. Третьяк показал рукой на небо, землю и спросил: «А это вы тоже для меня купите?». Ответ знаменитого спортсмена привел всех в замешательство, и больше никто к этому предложению не возвращался.
    Патриот – это человек, который не только любит свою страну, но также и способен что-либо сделать для неё. Как говорил 35-ый президент США Джон Фицджеральд Кеннеди: «Не спрашивай, что твоя страна сделала для тебя, спрашивай, что ты можешь сделать для своей страны»
    Человек может назвать себя патриотом только в том случае, если он готов любить Родину за её недостатки так же, как и за достоинства, и готов сделать все возможное и невозможное для сохранения своей Отчизны. .

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