Сочинение "Это все - о России" (по тексту А.Блока)

Александр Блок в своих произведениях не раз затрагивал сложную нравственную проблему патриотизма. Наиболее ярко поэт изложил свои соображения в стихотворениях «Россия» и «На поле Куликовом».

Тема эта была и остается актуальной, ведь во все времена находились люди, способные испытывать чувство любви к Родине. Однако очень важно не пытаться идеализировать свою страну, а уметь видеть её недостатки и принимать их:

Россия, нищая Россия,

Мне избы серые твои,

Твои мне песни ветровые,-

Как слезы первые любви!

(А. Блок, "Россия")

Не случайно самой важной патриотической задачей считается защита Отчизны от захватчиков:

И, к земле склонившись головою,

Говорит мне друг: «Остри свой меч,

Чтоб не даром биться с татарвою,

За святое дело мертвым лечь!»

(А. Блок,"На поле Куликовом")

Александр блок показывает нам, что Настоящий патриот должен бескорыстно любить свою страну всегда, даже если она убога и несправедлива.

Я согласна с мнением автора, ведь человек не может жить без родины, какой бы она ни была, так же, как не может жить без сердца.

Например,выдающемуся русскому хоккеисту В. Третьяку предложили переехать в Канаду. Пообещали купить ему дом, платить большую зарплату. Третьяк показал рукой на небо, землю и спросил: «А это вы тоже для меня купите?». Ответ знаменитого спортсмена привел всех в замешательство, и больше никто к этому предложению не возвращался.

Патриот – это человек, который не только любит свою страну, но также и способен что-либо сделать для неё. Как говорил 35-ый президент США Джон Фицджеральд Кеннеди: «Не спрашивай, что твоя страна сделала для тебя, спрашивай, что ты можешь сделать для своей страны»

Человек может назвать себя патриотом только в том случае, если он готов любить Родину за её недостатки так же, как и за достоинства, и готов сделать все возможное и невозможное для сохранения своей Отчизны. .