Сочинение Эволюционирование темы Родины в стихах А. Блока от «Осенней воли» и «Руси» к стихотворениям «Россия» и «Новая Америка»

Праздник радостный, праздник великий,

Да звезда из-за туч не видна. . .

Ты стоишь под метелицей дикой,

Роковая, родная страна.

А. Блок

Тематика Родины постоянно была главной в поэзии А. Блока, так как он связал свою жизнь с судьбой России. Его отношение к родной стране изменялось в результате творческого становления как поэта. В стихах раннего Блока «Осенняя воля» и «Русь» Россия прорисована, как страна, имеющая богатое прошлое, но при этом она убога и бедна, «где буйно заметает вьюга до крыши — утлое жилье» и:

. . . все пути и все распутья

Живой клюкой измождены,

И вихрь, свистящий в голых прутьях,

Поет преданья старины. . .

Это огромная страна не только имеет необъятные дали, широкие просторы, но и кладбища, кабаки и тюрьмы, то есть все признаки человеческой нищеты и мучений. Но, несмотря на это, Блок принимает ее, с ее несовершенностью, любуясь ее красотами и окунаясь в ее таинственность и загадочность.

Русь, опоясана реками

И дебрями окружена,

С болотами и журавлями,

И с мутным взором колдуна.

В ранней лирике поэта Россия описана дремлющей, но она даже «во сне необычайна», ведь наполнена верой «разноликих народов», «преданьями старины»:

Где ведуны с ворожеями

Чаруют злаки на полях,

И ведьмы тешатся с чертями

В дорожных снеговых столбах.

И пусть Россия спит глубоким сном, одетая в лохмотья, эта «страна родимая» подарила надежду своему одаренному народу, взрастив и самого Блока.

Живую душу укачала,

Русь, на своих просторах ты,

И вот — она не запятнала

Первоначальной чистоты.

В стихах, что написаны о Родине позже, Россия сбрасывает оковы сна и полузабытья, уверовав в свои силы, начинает двигаться вперед. Блок почувствовал эту пробудившуюся мощь, и, не обращая внимание на то, что и избы серы, и страна бедна, осознает, что жалости ей уже не нужно, она способна за себя постоять, даже если чародей завладеет ее «разбойничьей красой»:

Пускай заманит и обманет, —

Не пропадешь, не сгинешь ты,

И лишь забота затуманит

Твои прекрасные черты…

Ну что ж? Одной заботой боле —

Одной слезой река шумней,

А ты все та же — лес, да поле,

Да плат узорный до бровей. . .

Поэт уверен, что для этой страны теперь все «невозможное возможно», она теперь с легкостью преодолеет даже самую длинную дорогу, и никакие тяготы пути и опасности ее не испугают.

За снегами, лесами, степями

Твоего мне не видно лица.

Только ль страшный простор пред очами,

Непонятная ширь без конца?

Возрождение России Блок видит в промышленности, благодаря которой можно богатства природы России обратить на ее пользу, преобразить ее и поднять до уровня прогрессивных мировых государств.

Уголь стонет, и соль забелелась,

И железная воет руда. . .

То над степью пустой загорелась

Мне Америки новой звезда!

Вот потому в стихах поэта звучит радость при виде «городов из рабочих лачуг», фабричных труб, корпусов завода и заводских гудков. Блок с гордостью смотрит на страну, сбрасывающую нищенские оковы и стремящуюся к своей мечте:

На пустынном просторе, на диком

Ты все та, что была, и не та,

Новым ты обернулась мне ликом,

И другая волнует мечта. . .