Сочинение Эволюционирование темы Родины в стихах А. Блока от «Осенней воли» и «Руси» к стихотворениям «Россия» и «Новая Америка»
Праздник радостный, праздник великий,
Да звезда из-за туч не видна. . .
Ты стоишь под метелицей дикой,
Роковая, родная страна.
А. Блок
Тематика Родины постоянно была главной в поэзии А. Блока, так как он связал свою жизнь с судьбой России. Его отношение к родной стране изменялось в результате творческого становления как поэта. В стихах раннего Блока «Осенняя воля» и «Русь» Россия прорисована, как страна, имеющая богатое прошлое, но при этом она убога и бедна, «где буйно заметает вьюга до крыши — утлое жилье» и:
. . . все пути и все распутья
Живой клюкой измождены,
И вихрь, свистящий в голых прутьях,
Поет преданья старины. . .
Это огромная страна не только имеет необъятные дали, широкие просторы, но и кладбища, кабаки и тюрьмы, то есть все признаки человеческой нищеты и мучений. Но, несмотря на это, Блок принимает ее, с ее несовершенностью, любуясь ее красотами и окунаясь в ее таинственность и загадочность.
Русь, опоясана реками
И дебрями окружена,
С болотами и журавлями,
И с мутным взором колдуна.
В ранней лирике поэта Россия описана дремлющей, но она даже «во сне необычайна», ведь наполнена верой «разноликих народов», «преданьями старины»:
Где ведуны с ворожеями
Чаруют злаки на полях,
И ведьмы тешатся с чертями
В дорожных снеговых столбах.
И пусть Россия спит глубоким сном, одетая в лохмотья, эта «страна родимая» подарила надежду своему одаренному народу, взрастив и самого Блока.
Живую душу укачала,
Русь, на своих просторах ты,
И вот — она не запятнала
Первоначальной чистоты.
В стихах, что написаны о Родине позже, Россия сбрасывает оковы сна и полузабытья, уверовав в свои силы, начинает двигаться вперед. Блок почувствовал эту пробудившуюся мощь, и, не обращая внимание на то, что и избы серы, и страна бедна, осознает, что жалости ей уже не нужно, она способна за себя постоять, даже если чародей завладеет ее «разбойничьей красой»:
Пускай заманит и обманет, —
Не пропадешь, не сгинешь ты,
И лишь забота затуманит
Твои прекрасные черты…
Ну что ж? Одной заботой боле —
Одной слезой река шумней,
А ты все та же — лес, да поле,
Да плат узорный до бровей. . .
Поэт уверен, что для этой страны теперь все «невозможное возможно», она теперь с легкостью преодолеет даже самую длинную дорогу, и никакие тяготы пути и опасности ее не испугают.
За снегами, лесами, степями
Твоего мне не видно лица.
Только ль страшный простор пред очами,
Непонятная ширь без конца?
Возрождение России Блок видит в промышленности, благодаря которой можно богатства природы России обратить на ее пользу, преобразить ее и поднять до уровня прогрессивных мировых государств.
Уголь стонет, и соль забелелась,
И железная воет руда. . .
То над степью пустой загорелась
Мне Америки новой звезда!
Вот потому в стихах поэта звучит радость при виде «городов из рабочих лачуг», фабричных труб, корпусов завода и заводских гудков. Блок с гордостью смотрит на страну, сбрасывающую нищенские оковы и стремящуюся к своей мечте:
На пустынном просторе, на диком
Ты все та, что была, и не та,
Новым ты обернулась мне ликом,
И другая волнует мечта. . ..