Сочинение Эволюция жанра элегии в творчестве А. С. Пушкина

Творчеству Пушкина свойственно редкое разнообразие жанров, причем для каждого из них он создал свой эталон. Однако само это разнообразие, отсутствие четких правил расшатывало строгую жанровую систему. Жанр утратил свою строгость, перестал быть связанным с нормами определенного литературного направления.

Жанр в поэзии Пушкина теряет свою строгую самостоятельность и ограниченность. Для творчества поэта становится возможным сочетание в пределах одного произведения различных жанров. Такое взаимообогащение и взаимопроникновение жанров вело к расширению тематики и идейного смысла стихотворений, но при этом уничтожало строгую жанровую систему. Стихотворение становилось просто текстом, содержащим черты многих жанров, и потому его нельзя отнести строго ни к одному их них.

Элегия - один из наиболее распространенных среди романтиков жанров. Это стихотворение грустного содержания, состоящее из двух частей: описания природы и размышлений лирического героя. В творчестве Пушкина жанр элегии претерпевает также сложную эволюцию, хотя, несмотря на многообразие тем, для всех элегий характерной является погруженность лирического героя в себя, в мир своих переживаний и иллюзий, обращение к своим переживаниям и мечтам, как правило, недостижимым.

Эволюция жанра определяется эволюцией творческого метода поэта -воплощением в произведении характерных черт того или иного направления.

А. С. Пушкин в своем творчестве явился достойным продолжателем первых русских романтиков. Он не скрывал своих пристрастий и того факта, что вырос на этой литературе. Неоднократно он называл Жуковского — главу русского элегического романтизма — своим учителем. Особенно четко прослеживается влияние Жуковского на молодого поэта в начальный период творчества, в лицейские годы, в период становления жанра элегии в творчестве Пушкина.

В элегиях этого времени преобладает любовная тематика. Слезы, печаль, меланхолия, воспоминания — все это неразрывно связано с этим чувством:

Я слезы лью; мне слезы утешенье;

Моя душа, плененная тоской,

В них горькое находит наслажденье.

(“Желание”, 1816)

Тем не менее любовь воспринимается как счастье, как чувство, делающее человека добрее, сострадательнее к горестям других. Однако в мире людей любовь обязательно связана с разлукой, муками и слезами:

Мне дорого любви моей мученье -

Пускай умру, но пусть умру любя!

(“Желание”, 1816)

Лирический герой покоряется судьбе, року, который отнимает любовь и который вновь толкает его в неволю любви:

Но я молчу; не слышен ропот мой. . .

(“Желание”, 1816)

В элегиях Пушкина появляются устойчивые выражения, образные клише, характерные для сентиментальной и романтической поэзии. Пушкин использует много абстрактных понятий, далеких от реальной действительности:

Уж нет ее!. . До сладостной весны

Простился я с блаженством и с душою.

(“Осеннее утро”, 1816)

Возникает и мотив надежды на исполнение желаний:

Когда ж вечернею порою

И мне откроется окно?

(“Окно”, 1816)

Обязательным мотивом становится и мотив разочарования:

Напрасный сердца крик!. .

. . . Безверие одно,

По жизненной стезе во мраке вождь унылый,

Влечет несчастного до хладных врат могилы.

(“Безверие”, 1817)

Во время южной ссылки элегия становится основным жанром в творчестве А. С. Пушкина. Возникают постоянные поэтические образы: море, волны, небо, звезды и т. д.

Звезда печальная, вечерняя звезда!

Твой луч осеребрил увядшие равнины,

И дремлющий залив, и черных скал вершины.

Люблю твой слабый свет в небесной вышине. . .

(“Редеет облаков летучая гряда”, 1820)

Мотив разочарования и в эти годы пронизывает лирику Пушкина. Лирический герой разочаровывается в прошлом:

Искатель новых впечатлений,

Я вас бежал, отечески края;

Я вас бежал, питомцы наслаждений,

Минутной младости минутные друзья. . .

(“Погасло дневное светило”, 1820)

Поэт ищет цель в жизни, смысл своего существования, но не находит его даже в самом себе:

Я пережил свои желанья,

Я разлюбил свои мечты;

Остались мне одни страданья,

Плоды сердечной пустоты.

(“Я пережил свои желанья”, 1821)

В жанре элегии часто присутствует и образ дороги, воплощающий в себе мотив изгнанничества, бегства. Одиночество, отчужденность от мира людей — естественное состояние лирического героя романтических произведений. Оно связано с особенностями романтического мировоззрения.

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