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Сочинение Эволюция образа Прекрасной Дамы в лирике А. Блока

    Весь горизонт в огне, и близко появленье,
    Но страшно мне — изменишь облик
    Ты, И дерзкое возбудишь подозренье,
    Сменив в конце привычные черты.
    А. Блок

    С именем Блока в нашем представлении связан, прежде всего, образ романтического поэта, воспевающего в своих стихах идеальную возлюбленную, воплощение совершенной женственности и красоты. Появление этого мотива (скорее, даже лейтмотива раннего творчества автора) связано с эстетикой символизма и с философией и поэзией Вл. Соловьева. Учение последнего о Мировой Душе или Вечной Женственности, призванной обновить и возродить мир, прошло сквозь призму поэтического таланта Блока. При этом “Стихи о Прекрасной Даме” во многом автобиографичны, насколько это слово может быть применимо к поэтическому произведению. Блок воплотил в них интимно-лирические переживания своей юности. Любимая девушка становится в его стихах Святой, Пречистой Девой, символом женственности и красоты.
    Весь цикл стихов о Прекрасной Даме пронизан пафосом целомудренной любви к женщине, рыцарского служения ей и преклонения перед него как перед олицетворением идеала духовной красоты, символом всего возвышенно-прекрасного. Героиня поэзии Блока видится герою не как земная женщина, а как божество. У нее несколько имен: Прекрасная Дама, Вечно Юная, Святая Дева, Владычица Вселенной. Она — небесная, таинственная, недоступная, отрешенная от земных бед:

    Прозрачные, неведомые тени
     К тебе плывут, и с ними
    Ты плывешь,
    В объятия лазурных сновидений,
     Невнятных нам, —
    Себя Ты отдаешь.

    Она недоступна герою, потому что он — только человек, земной, грешный, смертный:

    А здесь, внизу, в пыли, в уничиженье,
    Узрев на миг бессмертные черты,
    Безвестный раб, исполнен вдохновенья,
     Тебя поет. Его не знаешь Ты. . .
    Лирический герой цикла, двойник поэта —
    Порой слуга, порою милый, И вечно — раб.

    Рыцарь, коленопреклоненный монах, раб, он свершает свое служение прекрасной царице, Пречистой Деве:

    Вхожу я в темные храмы,
     Совершаю бедный обряд,
    Там жду я Прекрасной Дамы
    В мерцанье красных лампад.

    Во всем герою чудится ее присутствие — в бездонной лазури неба, в весеннем ветре, в песне скрипки:

    С той поры, что ни ночь, что ни день,
    Надо мной твоя белая тень,
    Запах белых цветов средь садов,
     Шелест, легких шагов у прудов. . .

    При этом героиня почти бесплотна, бестелесна, ее образ не предполагает ничего конкретного, “осязаемого”, ведь все земное ей чуждо:

    Вот лицо возникает из кружев,
     Возникает из кружев лицо. . .
    Вот плывут ее вьюжные трели,
    Звезды светлые шлейфом влача. . .

    “Мне не слышны ни вздохи, ни речи”, — говорит герой.
    Для описания объекта своего поклонения автор использует эпитеты типа “лучезарный”, “таинственный”, “несказанный”, “озаренный”, “отрадный”. Но в некоторых стихах о Прекрасной Даме ее образ принимает более конкретные, земные черты, лишенные налета мистики:

    Встану я в утро туманное,
    Солнце ударит в лицо.
    Ты ли, подруга желанная,
    Всходишь ко мне на крыльцо?

    Перед нами уже не отвлеченный образ, а земная женщина; следует заметить, что говоря о ней, поэт отказывается от прописных букв.
    В стихах, последовавших вслед за циклом о Прекрасной Даме, можно проследить дальнейшее развитие ее образа. Героиня цикла так и осталась небожительницей, не снизошедшей к герою и его любви. В более поздних стихотворениях возникает фигура новой героини, также по-своему воплощавшей идеал красоты и света. Небесный ангел, Звездная Дева неожиданно падает на землю:

    Звездой кровавой ты текла,
     Я измерял твой путь в печали,
    Когда ты падать начала.

    Метафизическое падение Девы тревожит и печалит
    героя, но затем он понимает, найдя свою возлюбленную
    на неосвященной земле, в “неосвещенных воротах”, что
    И этот взор не меньше светел,
    Чем был в туманных высотах.
    Спустившись с “небес”, героиня не потеряла своей красоты, прелести, очарования. Так рождается на свет Незнакомка — сошедший на землю ангел, “гений чистой красоты”, говоря словами А. С. Пушкина. В стихотворении “Шлейф, забрызганный звездами” героиня сравнивается с кометой, падающей вниз, соединяющей этим своим падением небо и землю:

    Шлейф, забрызганный звездами,
    Синий, синий, синий взор.
     Меж землей и небесами
    Вихрем поднятый костер.

    Так образ мистической “Вечной Женственности” сменяется в поэтическом мире Блока романтическим образом живущей на земле Незнакомки. И тогда возникает другой конфликт:

    Средь этой пошлости таинственной,
    Скажи, что делать мне с тобой —
    Недостижимой и единственной,
    Как вечер дымно-голубой?

    Героиня обречена на пребывание в мире пошлости и грязи. Как возможно сосуществование прекрасного и безобразного, возвышенного и обыденного? На этот вопрос Блок пытается дать ответ в своем стихотворении “Незнакомка”. Оно построено на противопоставлении двух миров. В первой части поэт дает картину уродливой повседневной реальности (духота улиц, скука, пыль, плач, визг). Обыденность, привычность происходящего подчеркиваются неоднократным употреблением сочетания “и каждый вечер”. И в то же время —

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