Сочинение Эволюция поэтического мира С. А. Есенина

Что касается. . . биографических

сведений,—они в моих стихах.

С. Есенин



Сергей Александрович Есенин —самобытный и очень национальный поэт. Он мог родиться только в России, среди ее обширных полей, синих рек, прекрасных берез, так любимых им.



Выткался на озере алый свет зари.

На бору со звонами плачут глухари.

Плачет где-то иволга, схоронясь в дупло.

Только мне не плачется — на душе светло.



По признанию Есенина, писать стихи он начал рано, но сознательное творчество “относил к 16-17 годам”. В этом периоде его стихи светлы и безмятежны, они отражают спокойствие души и восторженное восприятие окружающего мира.



Вот уж вечер.

Роса блестит на крапиве.

Я стою у дороги.

Прислонившись к иве.

Хорошо и тепло.

Как зимой у печки.

И березы стоят,

Как большие свечки.



Безмятежное детство плавно перешло в юность, еще не омраченную заботами и страданиями. Грусть и печаль, естественные для человека, поэт переживает легко. Они лишь на время затуманят взор, отвлекут от окружающей красоты, а потом душа вновь полна впечатлениями огромного мира. Поэт еще очень молод и наивен, оттого так восторженно воспринимает порой обычные вещи.



Сыплет черемуха снегом,

Зелень в цвету и росе.

В поле склоняясь к побегам,

Ходят грачи в полосе.

Никнут шелковые травы,

Пахнет смолистой сосной.

Ой, вы луга и дубравы,

Я одурманен весной.



Необычайная нежность и лиричность в описании природы несколько приглушается со временем, но остается как манера и стиль Есенина на всю его жизнь.



В том краю, где жёлтая крапива

И сухой плетень,

Приютились к вербам, сиротливо

Избы деревень.

Там в полях, за синей гущей лога,

В зелени озер.

Пролегла песчаная дорога

До сибирских гор.



Знакомство с городом, проблемами “взрослой Жизни” заставили по-новому взглянуть на окружающее. Поэт уже более критичен, ему не нравится убожество окружающей жизни. Он видит необходимость перемен, но душой не приемлет их.



Я последний поэт деревни.

Скромен в песнях дощатый мост.

За прощальной стою обедней

Кадящих листвою берез.



Основным мотивом творчества Есенина остается необычный простор родных полей, неброская красота родной земли, убогой и бедной, но любимой. Ее поэт не променяет ни на какие сокровища мира. Эта преданность родине несколько наивна, но Есенин хранит и лелеет ее в своем сердце, как дорогое и трогательное чувство.



Спит ковыль. Равнина дорогая,

И свинцовой свежести полынь.

Никакая родина другая

Не вольет мне в грудь мою теплынь

И теперь, когда вот новым светом

И моей коснулась жизнь судьбы,

Все равно остался я поэтом

Золотой бревенчатой избы.



Как-то очень быстро пролетела молодость поэта. В тридцать лет он ощущает себя “стариком”, много видавшим и пожившим. Кажется, автор устал от бурной жизни, хотя сам утверждает, что любит и ценит каждое мгновение происходящего;



Жизнь — обман с чарующей тоскою.

Оттого так и сильна она,

Что своею грубою рукой

Роковые пишет письмена.

Я всегда, когда глаза закрою, Говорю:

“Лишь сердце потревожь,

Жизнь — обман, но и она порою

Украшает радостями ложь”.



В 1925 году все чаще звучат в поэзии Есенина мотивы скорой и неминуемой смерти.

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