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Сочинение Эволюция поэтического мира С. А. Есенина

    Что касается. . . биографических
    сведений,—они в моих стихах.
     С. Есенин

    Сергей Александрович Есенин —самобытный и очень национальный поэт. Он мог родиться только в России, среди ее обширных полей, синих рек, прекрасных берез, так любимых им.

    Выткался на озере алый свет зари.
    На бору со звонами плачут глухари.
    Плачет где-то иволга, схоронясь в дупло.
     Только мне не плачется — на душе светло.

    По признанию Есенина, писать стихи он начал рано, но сознательное творчество “относил к 16-17 годам”. В этом периоде его стихи светлы и безмятежны, они отражают спокойствие души и восторженное восприятие окружающего мира.

    Вот уж вечер.
    Роса блестит на крапиве.
     Я стою у дороги.
    Прислонившись к иве.
    Хорошо и тепло.
    Как зимой у печки.
    И березы стоят,
    Как большие свечки.

    Безмятежное детство плавно перешло в юность, еще не омраченную заботами и страданиями. Грусть и печаль, естественные для человека, поэт переживает легко. Они лишь на время затуманят взор, отвлекут от окружающей красоты, а потом душа вновь полна впечатлениями огромного мира. Поэт еще очень молод и наивен, оттого так восторженно воспринимает порой обычные вещи.

    Сыплет черемуха снегом,
    Зелень в цвету и росе.
    В поле склоняясь к побегам,
    Ходят грачи в полосе.
    Никнут шелковые травы,
    Пахнет смолистой сосной.
    Ой, вы луга и дубравы,
    Я одурманен весной.

    Необычайная нежность и лиричность в описании природы несколько приглушается со временем, но остается как манера и стиль Есенина на всю его жизнь.

    В том краю, где жёлтая крапива
     И сухой плетень,
    Приютились к вербам, сиротливо
    Избы деревень.
    Там в полях, за синей гущей лога,
     В зелени озер.
    Пролегла песчаная дорога
    До сибирских гор.

    Знакомство с городом, проблемами “взрослой Жизни” заставили по-новому взглянуть на окружающее. Поэт уже более критичен, ему не нравится убожество окружающей жизни. Он видит необходимость перемен, но душой не приемлет их.

    Я последний поэт деревни.
    Скромен в песнях дощатый мост.
    За прощальной стою обедней
    Кадящих листвою берез.

    Основным мотивом творчества Есенина остается необычный простор родных полей, неброская красота родной земли, убогой и бедной, но любимой. Ее поэт не променяет ни на какие сокровища мира. Эта преданность родине несколько наивна, но Есенин хранит и лелеет ее в своем сердце, как дорогое и трогательное чувство.

     Спит ковыль. Равнина дорогая,
    И свинцовой свежести полынь.
    Никакая родина другая
    Не вольет мне в грудь мою теплынь
    И теперь, когда вот новым светом
    И моей коснулась жизнь судьбы,
    Все равно остался я поэтом
    Золотой бревенчатой избы.

    Как-то очень быстро пролетела молодость поэта. В тридцать лет он ощущает себя “стариком”, много видавшим и пожившим. Кажется, автор устал от бурной жизни, хотя сам утверждает, что любит и ценит каждое мгновение происходящего;

    Жизнь — обман с чарующей тоскою.
     Оттого так и сильна она,
    Что своею грубою рукой
    Роковые пишет письмена.
    Я всегда, когда глаза закрою, Говорю:
    “Лишь сердце потревожь,
    Жизнь — обман, но и она порою
    Украшает радостями ложь”.

    В 1925 году все чаще звучат в поэзии Есенина мотивы скорой и неминуемой смерти.

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