Сочинение Эволюция поэтического мира С. А. Есенина
Что касается. . . биографических
сведений,—они в моих стихах.
С. Есенин
Сергей Александрович Есенин —самобытный и очень национальный поэт. Он мог родиться только в России, среди ее обширных полей, синих рек, прекрасных берез, так любимых им.
Выткался на озере алый свет зари.
На бору со звонами плачут глухари.
Плачет где-то иволга, схоронясь в дупло.
Только мне не плачется — на душе светло.
По признанию Есенина, писать стихи он начал рано, но сознательное творчество “относил к 16-17 годам”. В этом периоде его стихи светлы и безмятежны, они отражают спокойствие души и восторженное восприятие окружающего мира.
Вот уж вечер.
Роса блестит на крапиве.
Я стою у дороги.
Прислонившись к иве.
Хорошо и тепло.
Как зимой у печки.
И березы стоят,
Как большие свечки.
Безмятежное детство плавно перешло в юность, еще не омраченную заботами и страданиями. Грусть и печаль, естественные для человека, поэт переживает легко. Они лишь на время затуманят взор, отвлекут от окружающей красоты, а потом душа вновь полна впечатлениями огромного мира. Поэт еще очень молод и наивен, оттого так восторженно воспринимает порой обычные вещи.
Сыплет черемуха снегом,
Зелень в цвету и росе.
В поле склоняясь к побегам,
Ходят грачи в полосе.
Никнут шелковые травы,
Пахнет смолистой сосной.
Ой, вы луга и дубравы,
Я одурманен весной.
Необычайная нежность и лиричность в описании природы несколько приглушается со временем, но остается как манера и стиль Есенина на всю его жизнь.
В том краю, где жёлтая крапива
И сухой плетень,
Приютились к вербам, сиротливо
Избы деревень.
Там в полях, за синей гущей лога,
В зелени озер.
Пролегла песчаная дорога
До сибирских гор.
Знакомство с городом, проблемами “взрослой Жизни” заставили по-новому взглянуть на окружающее. Поэт уже более критичен, ему не нравится убожество окружающей жизни. Он видит необходимость перемен, но душой не приемлет их.
Я последний поэт деревни.
Скромен в песнях дощатый мост.
За прощальной стою обедней
Кадящих листвою берез.
Основным мотивом творчества Есенина остается необычный простор родных полей, неброская красота родной земли, убогой и бедной, но любимой. Ее поэт не променяет ни на какие сокровища мира. Эта преданность родине несколько наивна, но Есенин хранит и лелеет ее в своем сердце, как дорогое и трогательное чувство.
Спит ковыль. Равнина дорогая,
И свинцовой свежести полынь.
Никакая родина другая
Не вольет мне в грудь мою теплынь
И теперь, когда вот новым светом
И моей коснулась жизнь судьбы,
Все равно остался я поэтом
Золотой бревенчатой избы.
Как-то очень быстро пролетела молодость поэта. В тридцать лет он ощущает себя “стариком”, много видавшим и пожившим. Кажется, автор устал от бурной жизни, хотя сам утверждает, что любит и ценит каждое мгновение происходящего;
Жизнь — обман с чарующей тоскою.
Оттого так и сильна она,
Что своею грубою рукой
Роковые пишет письмена.
Я всегда, когда глаза закрою, Говорю:
“Лишь сердце потревожь,
Жизнь — обман, но и она порою
Украшает радостями ложь”.
В 1925 году все чаще звучат в поэзии Есенина мотивы скорой и неминуемой смерти.
--> ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ <--