Сочинение Эволюция темы родины у А. Блока от стихотворений «Осенняя воля»

"Эволюция темы родины у А. Блока от стихотворений «Осенняя воля»"



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Праздник радостный, праздник великий, Да звезда из-за туч не видна… Ты стоишь под метелицей дикой, Роковая, родная страна. А. Блок Тема Родины явилась основной в творчестве Блока. О чем бы он ни писал — все это было о РФ. На протяжении времени менялись мировоззрение поэта, его привязанности и взгляды, лишь незыблемой оставалась любовь к Отечеству. Патриотизм Блока не сусальный и показной, а глубоко прочувствованный и осмысленный. В ранних стихотворениях «Осенняя воля» и «Русь» поэт вслед за Пушкиным, Лермонтовым и Некрасовым воспевает бедную и разгульную страну. В его голосе слышится жалость, в сюжете преобладают картины природы. У Блока Россия ассоциируется с загадочной красавицей, верящей в ворожбу. Страна почиет в дремоте, сохраняя завораживающую таинственность и сказочность. Так — я узнал в моей дремоте Страны родимой нищету, И в лоскутах ее лохмотий Души скрываю наготу. Лирический герой растворяется в окружающем пространстве, он неотделим от Родины, пусть убогой и нищей, но любимой и дорогой сердцу. В стихотворении «Россия» Блок вновь признается в любви к отчизне, он не идеализирует страну, в которой живет. Чем сложнее и тревожнее на сердце, тем крепче привязанность к Родине, ее традициям, старине и народу. Россия, нищая Россия, Мне избы серые твои, Твои мне песни ветровые — Как слезы первые любви! Это чувство глубоко вросло в душу поэта. Он с детства был привязан к природе РФ. Будучи символистом и мистиком, поэт старается разгадать великую тайну страны, а это невозможно, да, вероятно, и не необходимо. Россия непостижима. Ее стоит лишь принимать такой, какая она есть, и поэт с восторгом и радостью восклицает И невозможное возможно, Дорога долгая легка. Когда блеснет в дали дорожной Мгновенный взор из-под платка, Когда звенит тоской острожной Глухая песня ямщика!… Совершенно иной представляется Родина в стихотворении «Новая Америка». В развитии промышленности Блок видит будущий расцвет страны. Нет, не вьются там по ветру чубы, Не пестреют в степях бунчуки… Там чернеют фабричные трубы, Там заводские стонут гудки. Что ж, приходят новые времена, меняется облик страны, лишь чувства поэта неизменны. Он восторгается «новой Америкой» — Россией, которая смогла подняться, обрести необходимую мощь, встать вровень с передовыми государствами. Все радует поэта: и «непонятная ширь без конца», и «куст дорожный», и «река полноводная», а главное — Уголь стонет, и соль забелелась, И железная воет руда… То над степью пустой загорелась Мне Америки новой звезда! Гордость и радость звучат в каждой строчке стихотворения. Не нищету и убогость, такие привычные и милые с детства, а мощь и силу видит Блок. Он приветствует эту новую Россию. Она так же мила его сердцу. Узнаваемая и совершенно новая, удивляющая и приводящая в восторг — такова для поэта действительность. На пустынном просторе, на диком Ты все та, что была, и не та, Новым ты обернулась мне ликом, И другая волнует мечта…

