Сочинение Эволюция творчества А. Ахматовой

"Эволюция творчества А. Ахматовой"



Ахматова - все сочинения



Звенела музыка в саду Таким невыразимым горем. Свежо и остро пахли морем На блюдце устрицы во льду. А. Ахматова Придя R поэзию в начале века, Анна Андреевна Ахматова заявила о себе как о большом и серьезном художнике. Ее стихи рассказывали о страданиях и радостях любящего сердца, невыразимой тоске одиночества и боли покинутой души. Страшно мне от звонких воплей Голоса беды, Все сильнее запах теплый Мертвой лебеды. Будет камень вместо хлеба Мне наградой злой. Надо мною только небо, А со мною голос твой. Выросшая в Царском Селе, Ахматова впитала в себя окружающую красоту, а потом выразила ее в своих строгих классических стихах. Все тебе: и молитва дневная, И бессонницы млеющей жар, И стихов моих белая стая, И очей моих синий пожар. Мне никто сокровенней не был, Так меня никто не томил, Даже тот, кто на муку предал. Даже тот, кто ласкал и забыл. О любви Анна Андреевна умела сказать так задушевно, мелодично и проникновенно, что навстречу ей открывались сердца читателей, появлялись все новые и новые поклонники ее талан- та. Но Ахматова не ограничилась любовной лирикой. Она жила в суровое и страшное время и отразила его в своем творчестве. Мне голос был. Он звал утешно, Он говорил: «Иди сюда, Оставь свой край глухой и грешный* Оставь Россию навсегда. Я кровь от рук твоих отмою, Из сердца выну черный стыд, Я новым именем покрою Боль поражений и обид». Но равнодушно и спокойно Руками я замкнула слух, Чтоб этой речью недостойной Не осквернился скорбный дух. Личные потери и переживания не заслонили от поэта общественно значимых событий. Анна Андреевна с оправданной гордостью скажет в конце жизни: Нет! И не под чужим небосводом, И не под защитой чужих крыл,— Я была тогда с моим народом, Там, где мой народ, к несчастью, был. Гражданская позиция Ахматовой четко прослеживается с двадцатых годов, а к сороковым становится основной в ее творчестве. Анна Андреевна не изменила себе, а повзрослела, да и внешние условия резко изменились. Сначала революция и гражданская война заставили молодую талантливую женщину вглядеться в окружающие ее события, а затем грянула Отечественная война. И Ахматова, верная своему таланту, не молчала, отдавая перо своему народу, пыталась облегчить общее горе, вселить уверенность в грядущую победу. Мы знаем, что ныне лежит на весах И что совершается ныне. Час мужества пробил на наших часах. И мужество нас не покинет. Не страшно под пулями мертвыми лечь, Не горько остаться без крова, — И мы сохраним тебя, русская речь, Великое русское слово. Свободным и чистым тебя пронесем, И внукам дадим, и от плена спасем Навеки! Лучшее же свое произведение — «Реквием» Анна Андреевна писала более двадцати пяти лет. Ахматова сплавила в поэме личное и общественное, пропустив стихи через собственное сердце, поэтому «Реквием» является непревзойденным шедевром, памятником миллионам безвинно репрессированных. Показать бы тебе, насмешнице И любимице всех друзей, Царскосельской веселой грешнице, Что случится с жизнью твоей — Как трехсотая, с передачею, Под Крестами будешь стоять И своею слезой горячею Новогодний лед прожигать. Там тюремный тополь качается, И ни звука — а сколько там Неповинных жизней кончается. . . Поэзия Анны Андреевны Ахматовой является моим любимым чтением, к которому я обращаюсь в самые сложные и счастливые периоды жизни и всегда нахожу стихи, созвучные своему настроению в тот или иной момент. Ахматова всегда рядом, как близкий друг и наставник, она говорит о вечных, непреходящих ценностях: жизни, любви, свободе, душевной красоте. Муза ушла по дороге, Осенней, узкой, крутой, И были смуглые ноги Обрызганы крупной росой. Я, глядя ей вслед, молчала, Я любила ее одну, А в небе заря стояла, Как ворота в ее страну.