Эзоп - Вариант 1

Эзоп (др. -греч. ) — полулегендарная фигура древнегреческой литературы, баснописец, живший в VI веке до н. э. .

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Биография



Был ли Эзоп историческим лицом — сказать невозможно. Научной традиции о жизни Эзопа не существовало. Геродот (II, 134) пишет, что Эзоп был рабом некого Иадмона с острова Самос, жил во времена египетского царя Амасиса (570—526 до н. э. ) и был убит дельфийцами. Гераклид Понтийский сто с лишним лет спустя пишет, что Эзоп происходил из Фракии, был современником Ферекида, и первого его хозяина звали Ксанф, но эти данные он извлекает из того же рассказа Геродота путем ненадежных умозаключений. Аристофан («Осы», 1446—1448) уже сообщает подробности о смерти Эзопа — бродячий мотив подброшенной чаши, послужившей поводом для его обвинения, и басню об орле и жуке, рассказанную им перед смертью. Комик Платон (конец V в. ) уже упоминает и о посмертных перевоплощениях души Эзопа. Комик Алексид (конец IV в. ), написавший комедию «Эзоп», сталкивает своего героя с Солоном, то есть уже вплетает легенду об Эзопе в цикл легенд о семи мудрецах и царе Крезе. Его современник Лисипп также знал эту версию, изображая Эзопа во главе семи мудрецов. Рабство у Ксанфа, связь с семью мудрецами, смерть от коварства дельфийских жрецов,— все эти мотивы стали звеньями последующей эзоповской легенды, ядро которой сложилось уже к концу IV в. до н. э.



Древность не сомневалась в историчности Эзопа, Возрождение впервые поставило этот вопрос под сомнение (Лютер), филология XVIII в. обосновала это сомнение (Ричард Бентли), филология XIX в. довела его до предела (Отто Крузиус и за ним Резерфорд утверждали мифичность Эзопа с решительностью, характерной для гиперкритицизма их эпохи), XX век стал вновь склоняться к допущению исторического прототипа образа Эзопа.



Под именем Эзопа сохранился сборник басен (из 426 коротких произведений) в прозаическом изложении. Есть основание предполагать, что в эпоху Аристофана (конец V в. ) в Афинах был известен письменный сборник Эзоповых басен, по которому учили детей в школе; «ты невежда и лентяй, даже Эзопа не выучил», — говорит у Аристофана одно действующее лицо. Это были прозаические пересказы, без всякой художественной отделки. В действительности, в так называемый Эзопов сборник вошли басни самых различных эпох.



Наследие



Позднее имя Эзопа стало символом. Его произведения передавались из уст в уста, и в III веке до н. э. были записаны в 10 книгах Деметрием Фалерским (ок. 350 — ок. 283 до н. э. ). Это собрание было утрачено после IX в. н. э. В эпоху императора Августа Федр осуществил переложение этих басен латинским ямбическим стихом, Авиан, около IV в. , переложил 42 басни латинским элегическим дистихом. Около 200 н. э. Бабрий их изложил греческими стихами размером холиямб. Сочинения Бабрия были включены Планудом (1260—1310) в его знаменитую коллекцию, оказавшую влияние на позднейших баснописцев. «Эзоповы басни», все составлены в средние века. Интерес к басням Эзопа переносился и на его личность; за неимением достоверных сведений о нём прибегали к легенде. Фригийский краснобай, иносказательно поносивший сильных мира сего, естественно, представлялся человеком сварливым и злобным, наподобие Гомеровского Терсита, а потому и портрет Терсита, подробно изображённый Гомером, был перенесён и на Эзопа. Его представляли горбатым, хромым, с лицом обезьяны — одним словом, во всех отношениях безобразным и прямо противоположным божественной красоте Аполлона; таким он изображался и в скульптуре, между прочим — в том интересном изваянии, которое до нас сохранилось. В средние века была сочинена в Византии анекдотическая биография Эзопа, которая долго принималась за источник достоверных сведений о нём.

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