Сочинение «Его нравственная стихия - инерция и безмятежность» (по роману И.А. Гончарова «Обломов»)

В действительности психика Обломова не имеет ничего общего с психикой героев онегинской и рудинской складки.

В. Ф. Переверзев.



Основные черты характера Обломова — главного героя одноименного романа Гончарова — апатия, лень, бездеятельность. Этому персонажу всего тридцать два года, а он целыми днями лежит на диване, абсолютно ничем не интересуясь в жизни.

Но такое положение дел совершенно не беспокоит Обломова: в таком образе жизни его все устраивает, а дискомфорт вызывают, наоборот, «прикосновения жизни».

У Обломова «хрустальная прозрачная душа», он честен, добр, сердечен. Но доминирующее, всепобеждающее качество Обломова — лень. Эта лень произросла на почве крепостничества. Илья Ильич привык все получать, не прикладывая никаких усилий. Для работы в его жизни всегда существовали слуги и крепостные крестьяне. Герой даже гордится, что он «ни холода, ни голода никогда не терпел, нужды не знал, хлеба себе не зарабатывал и вообще черным делом не занимался».

Обломов — барин. Одно это, как ему кажется, уже ставит его выше других. Но чтобы занять «особенное» место, надо было приложить усилия во «взрослой» жизни, а Обломов беспокоить себя не хотел, не умел, не мог.

Этот герой мыслит категориями, усвоенными с детства в Обломовке, не пересматривая их и не обновляя соответственно изменяющейся жизни. Быт и нравы Обломовки он воспринимает как норму, а всю другую жизнь — как «вечную беготню взапуски». Обломов осуждает петербургскую суету из-за собственной инертности, но объективно оказывается прав: «Чего там искать? интересов ума, сердца? Ты посмотри, где центр, около которого вращается все это: нет его, нет ничего глубокого, задевающего за живое. Все это мертвецы, спящие люди, хуже меня эти члены света и общества». В этой точной оценке сказывается «золотое сердце» и душевная тонкость героя.

Обломов, во многом под влиянием Штольца, пробует читать, но чтение быстро утомляет его. Он пытается проанализировать свою жизнь и свой характер, но посреди этого самоанализа незаметно для себя засыпает. Обломов не хочет перемен, боится, чтобы «жизнь его тронула». Он только лежит на диване и спит, и ему даже «во сне спать хочется». Мечты, которым Обломов иногда предается, не идут далее сытой и спокойной жизни. В итоге герой тихо угасает, так и не проявив своих возможностей и не раскрыв своей богатой натуры.

Таким образом, Обломов – совершенно особенный тип героя, уникальный характер. Он коренным образом отличается от всех персонажей, созданных до Гончарова и после него. Можно сказать, что лишь этот писатель заострил свое внимание на «обломовщине», которая, однако, являлась, типичнейшей чертой современной Гончарову жизни. .