Сочинение Его я считают мастером русского слова (По творчеству А. А. Фета)

. . . Россия может гордиться своими лирическими

поэтами. Из ныне живущих первое

место. . . принадлежит Фету. . .

Владимир Соловьев



Афанасий Фет. . . Его поэзия свежа и трепетна, она волнует наше воображение, вызывает глубокие мысли, дает почувствовать красоту и благозвучность русского слова.

Когда я впервые прочитала его лирическую пьесу "Шепот, робкое дыханье. . . ", то почувствовала какое-то особое настроение, прилив жизненной силы.



Шепот, робкое дыханье,

Трели соловья,

Серебро и колыханье

Сонного ручья. . .



Именно это стихотворение стало "самым фетовским", своеобразным поэтическим "автопортретом". Ведь это просто чудо! Стихотворение построено на одних назывных предложениях. Ни одного глагола. Только предметы и явления, которые следуют одно за другим.

В то же время предметным и вещественным стихотворение не назовешь. Это и есть, может быть, самое удивительное и неожиданное. Предметы у Фета непредметны. Они существуют не сами по себе, а как знаки чувств и состояний. Они чуть светятся, мерцают. Называя ту или иную вещь, поэт вызывает у нас не конкретное представление о самой вещи, а те ассоциации, которые привычно могут быть с нею связаны. Главный смысл — между словами, за словами.

Именно за словами развивается и основная тема стихотворения: чувство любви, чувство тончайшее, невыразимое:



Ряд волшебных изменений

Милого лица,

В дымных тучках пурпур розы,

Отблеск янтаря,

И лобзания, и слезы,

И заря, заря!. .



Так о любви до Фета еще никто не писал. Тема старая, более того — вечная. А от фетовских строк веет свежестью и новизною. Фет писал: "Под новизною я подразумеваю не новые предметы, а новое их освещение волшебным фонарем искусства".

И вот читаем его стихотворение "Я пришел к тебе с приветом. . . ":



Я пришел к тебе с приветом,

Рассказать, что солнце встало,

Что оно горячим светом

По листам затрепетало;

Рассказать, что лес проснулся. . .



Необычно уже само начало стихотворения, необычно по сравнению с принятой тогда нормой в поэзии. Ведь начальная фраза фетовского стихотворения совсем неточная и даже не совсем правильная: "Я пришел к тебе с приветом, /Рассказать. . . ". Позволил бы себе так сказать Пушкин? Но именно эта неточность создает не только неожиданные, но и яркие, волнующие образы.

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