Егор Карпов – муж Настасьи Карповой. На Матере все знали, что расшевелить Е. трудно, но уж если удастся, то держись.

Герою, с помощью Богодула, удается прогнать очистительную бригаду, приехавшую разорять кладбище. Он ведет себя достойно: спокойно, с ощущением своей силы. «Ты, парень, не шибко,…Он у нас на выселке. Вот также одного обухом погладил», - говорит он одному из разорителей. «Ну, тогды спытай. Мы поглядим». Перед переездом на материк, чтобы отвыкнуть от людей, Е. почти перестал выходить из дома. Он скрывает свои переживания по поводу разлуки с Матерой. Но в городе не выдерживает, первым умирает, так и не привыкнув к новым условиям. .