ЕЛЕНА СТАХОВА — героиня романа И. С. Тургенева «Накануне» (1860). Автор изображает тип новой женщины, которая проходит путь от безотчетных порывов и неудовлетворенности привычным укладом жизни до самостоятельного выбора своей судьбы, до самопожертвования во имя родины ее мужа, Дмитрия Инсарова, борца за независимость Болгарии. Е. С. близка к традиционным женским образам Тургенева, таким, как Лиза Калитина из «Дворянского гнезда» или Наталья Ласунская («Рудин»). Ей так же свойственны мечтательность, нравственная чистота, но у нее, в отличие от предшественниц, готовность к подвигу соединяется со способностью его совершить. На руку и сердце героини претендуют разные люди: ученый Берсенев, человек искусства Шубин, чиновник Курнатовский и, наконец, Инсаров. Н. А. Добролюбов в статье «Когда же придет настоящий день?» (1860) открывает символический подтекст этой ситуации: Е. С. — это Россия накануне перемен, ее выбор становится ответом на вопрос, какие люди нужны России.

Образ Е. С. стал идеалом для нескольких поколений русских женщин. Так, близкий друг Тургенева Ю. П. Вревская как бы повторила подвиг героини: отказавшись во время русско-турецкой войны от своего высокого положения и став сестрой милосердия, она погибла, спасая других. Образ Е. С. повлиял на творчество Дж. Голсуорси при создании одного из самых проникновенных женских характеров — героини романа «Собственник» Ирэн Форсайт. .