Елена Турбина

Сестра Алексея и Николки, хранительница домашнего очага и уюта. Это была приятная нежная женщина двадцати четырех лет. Исследователи говорят, что Булгаков списывал ее образ со своей сестры. Е. заменила Николке мать.

Она преданна, но несчастлива в браке, не уважает своего мужа Сергея Тальберга, который, по сути дела, является предателем и приспособленцем. Тем не менее, Е. не винит мужа, когда он бросает ее и предает дом Турбиных ради спасения собственной шкуры и карьеры. Она понимала, что мужу грозит что-то страшное, а потому не возражала против его столь быстрого, спонтанного отъезда. Она горда мужем, написавшим однажды в газете "Вести": "Петлюра авантюрист, грозящий своею опереткой гибелью краю. . . ". И поэтому вполне естественно и спокойно воспринимает его слова о том, что не может взять ее в неизвестность, обречь на скитания. Тальберг предает Е. , но она не отчаивается, продолжает заботиться о доме и старается поддерживать в нем уют и доброе отношение друг к другу. .