ЕЛИЗАВЕТА (нем. Elizabeth) — центральный персонаж трагедии Фридриха Шиллера «Мария Стюарт» (1800). Исторический прототип — Елизавета I Тюдор (1533-1603), английская королева с 1558 г. , дочь Генриха VIII и Анны Болейн. Образ Е. наделен глубоким психологизмом и изощренностью, что отличает ее от других шиллеровских персонажей, особенно периода веймарского классицизма. Е. — властная, незаурядная женщина, готовая любой ценой защищать корону, которая ей досталась нелегко. Е. заключила в тюрьму Марию Стюарт, следуя государственным интересам, отчасти по своей воле, отчасти прислушиваясь к советам приближенных. Больше всего Е. не любит, когда ей напоминают, что она женщина: «Не пристало при мне о женских слабостях твердить». Но подавить в себе женское начало она не в силах: Е. любит графа Лейстера, боится его потерять, завидует красоте Марии. В противостоянии женской сущности и государственных интересов побеждает последнее. Е. становится коварной и лицемерной, недвусмысленно намекает Мортимеру, ведущему двойную игру, на необходимость убийства Стюарт, фактически приказывает ему совершить это тайно, чтобы на королеву Английскую не пало обвинение в пролитой крови. Е. рождена в незаконном браке, поэтому она опасается за престол, страшится притязаний Марии, тем более что у заключенной шотландской королевы много сторонников. При встрече с Марией Е. всячески пытается унизить ее, и Мария не выдерживает, оскорбляет королеву, прямо напомнив ей о ее происхождении и о безнравственном поведении матери Е. , Анны Болейн. Королева в бешенстве, однако по-прежнему не хочет брать на себя ответственность за казнь Марии, уже предрешенную судом. Казнь Стюарт совершается, а Е. все еще надеется, что кровь шотландской королевы не будут поминать ей в веках. Она готова обвинить кого угодно, только не себя. В финале Е. остается одна, покинутая преданными сторонниками, «спокойная и величественная», согласно ремарке. Историческая наука впоследствии подтвердила правоту Шиллера в изображении Е. В трагедии опровергнуто суждение о «непогрешимой королеве-девственнице», что свойственно некоторым направлениям английской историографии. На русской сцене роль Е. играли Г. Н. Федотова (1886), А. А. Яблочкина (1910), А. О. Степанова (1957). .