Мамин-Сибиряк Д.Н. Емеля-охотник читать краткое содержание, пересказ

В лесной глуши, в деревне Тычки живет старый охотник Емеля с внуком Гришуткой (отец его умер от горячки, а мать защитила своим телом от стали волков) и собакой Лыском. Мальчик лежит простуженный уже 2-й месяц и просит деда добыть желтого теленка оленя. Емеля специально 3 дня не кормит Лыска и выходит на охоту. После долгих поисков он находит матку с олененком и долго ходит за ней (олениха уводит охотника от малыша), но наконец видит теленка. Но старик не тронул звереныша, вспомнив, как Гришу спасла его мать. Дома Емеля рассказывает внуку о встрече с теленком и варит обед из глухаря. Во сне мальчик видит олененка. .