Сочинение Емельян Иванович Пугачев

Мне хочется рассказать про донского казака, предводителя крестьянской войны Емельяна Ивановича Пугачева. Пользуясь слухами, что император Пётр III жив, Пугачёв назвался им; он был одним из нескольких десятков самозванцев, выдававших себя за Петра, и самым удачливым из них. . . ¬¬ ¬¬

Емельян Пугачёв родился в станице Зимовейской Донской области. Ныне Зимовники Ростовской области. Время рождения его неизвестно; при допросе 4 ноября 1774 года Пугачев показал Шешковскому , что ему от роду 30 лет - значит, родился он около 1744 года.

В 1759 Емельян Пугачев вступил на военную службу казаком, принимал участие в Семилетней войне. В 1764 в составе своего полка находился в Польше, в 1769-1770 воевал с турками и получил чин хорунжего. Вернувшись по болезни на Дон, в 1772 отправился бродяжничать, находился в среде терских казаков, за Кубанью у казаков-некрасовцев, в Польше, жил среди старообрядцев под Черниговым, Гомелем, на реке Иргизе. Несколько раз попадал под арест, но совершал побеги.

Как указывал на допросе сам Пугачёв, семья его принадлежала к господствующей православной вере, в отличие от большинства донских и яицких казаков, придерживающихся старой веры. Крёстным его сына Тимофея был православный «малороссиянин Алексей». Пугачёв пребывал на службе с 18 лет, в 19 лет женился на Софье Дмитриевне Недюжевой, казачке станицы Есауловской.

Пугачев похож на героя казацких песен и былин. Офицеры царской армии представляли Пугачева злодеем, занятым грабежами и разбоями. Но простые крестьяне видят в нем талантливого, смелого руководителя крестьянского восстания. Пугачев сначала как некая загадочная фигура, он – то ли беглый каторжник, то ли пьяница. Но «горящие глаза», о которых Пушкин рассказывает, описывая Пугачева, привлекают внимание и говорят о человеке необычном, умном, сильным духом. «Наружность показалась мне замечательна. Он был лет сорока, росту среднего худощав и широкоплеч. В черной бороде его показывалась проседь, живые большие глаза так и бегали». «Пугачев в креслах на крыльце комендантского дома. Высокая соболья шапка… была надвинута на его сверкающие глаза». Пушкин подчеркивает в этом герое ум, сметливость, храбрость, связь с народом. Но Пугачев помнит и добро, ценит искренность, правдивость и верность чести. Он не мстителен. Человек крепкого сложения, необыкновенно предприимчивый и деятельный, непреодолимый волей, своенравный и непостоянный и вместе с тем неуклонный в принятом намерении. То мрачный и суровый, то разгульный до бешенства, то преданный пьянству и кутежу. Пугачев – тот кто обладает нечеловеческим терпением, в его речах было что-то обаятельное, с какой-то небывалой силой, пред которой нельзя было устоять. Жестокий и кровожадный он забавлялся как чужим, так и собственным страданием. Честь, великодушие, сострадание ему незнакомы… Люди, лишенные крова, готовые на всякий бунт, нашли в нем своего батюшку. С одной стороны, это ужасный человек, не достойный, ни уважения, ни славы вовсе, а с другой, он может стать кумиром многих людей….