Сочинение Енисейская этноязыковая группа

Енисейские народы живут в Сибири на р. Енисей - это кетский и сымский (югский) народы (последний вымирает как этнос: осталось лишь несколько человек, говорящих на родном языке).



Кеты, самоназвание кет (человек), кето; устаревшее - остяки, енисейские остяки, енисейцы.



Живут по нижнему течению Енисея (Красноярский край). Предки современных кетов сформировались в этнос в результате смешения древних монголоидов с европеоидами Южной Сибири. Верующие - православные.



Численность кетов по данным переписей населения: 1926 г. - 1428 чел. , 1956 г. - 1019 чел. , 1970 г. - 1182 чел. , 1979 г. - 1122 чел. , 1989 г. - 1113 чел. (из них в РФ - 1084 чел. (оценка) В кетском языке выделяют два диалекта: имбатский (в северной части) и сымский (в южной части ареала). Разрабатывается письменность на базе русской графики