Сочинения / Сочинения Некрасов Н.А. / Ермил Гирин и Яким Нагой (по поэме Н. А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо») Некрасов Н.А.

Сочинение Ермил Гирин и Яким Нагой (по поэме Н. А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо»)

    Поэма Некрасова “Кому на Руси жить хорошо” рассказывает читателю о судьбах самых разных людей. И судьбы эти в большинстве своем поражают трагичностью. Нет на Руси счастливых людей, жизнь каждого одинаково тяжела и убога. И поэтому, размышляя над прочитанным, испытываешь грусть.
    Яким Нагой — один из мужиков, с кем приходится столкнуться странникам в своем путешествии. Первые строки, в которых сказано об этом человеке, поражают своей безысходностью:

    В деревне Босове Яким
    Нагой живет,
    Он до смерти работает,
    До полусмерти пьет!. .

    История жизни Якима Нагого очень проста и трагична. Он когда-то жил в Питере, но разорился, попал в тюрьму. После этого возвратился в деревню, на свою родину, и принялся за нечеловечески тяжелую, выматывающую работу.

    С тех пор лет тридцать жарится
     На полосе под солнышком,
    Под бороной спасается
    От частого дождя,
    Живет — с сохою возится,
    А смерть придет Якимушке —
     Как ком земли отвалится,
    Что на сохе присох. . .

    Эти строчки говорят о жизни простого мужика, единственным занятием и одновременно смыслом существования которого является тяжелая работа. Именно такой удел был характерен для основной части крестьянского народа — отсутствие всех радостей, кроме той, что может подарить пьянство. Именно поэтому Яким и пьет до “полусмерти”.
    В поэме описан эпизод, который кажется очень странным и вызывает живейшее удивление читателя. Яким купил для своего сына красивые картинки и повесил их на стене в избе.

    И сам не меньше мальчика
    Любил на них глядеть.

    Но вдруг загорелась вся деревня, и Якиму было необходимо спасти свое немудреное богатство — накопленные тридцать пять целковых. Но он в первую очередь стал снимать картинки. Его жена бросилась снимать со стен иконы. Так и получилось, что целковые “слились в один комок”.
    Человек в первую очередь во время пожара спасает то, что ему дороже всего. Якиму были дороже всего не деньги, накопленные неимоверно тяжелым трудом, а картинки. Рассматривание картинок было его единственной радостью, поэтому он не мог допустить, чтобы они сгорели. Душа человека не может довольствоваться серым и убогим существованием, в котором есть место только работе, изнуряющей до бессилия. Душа требует прекрасного, возвышенного, а картинки, как ни странно это звучит, словно явились символом чего-то недостижимого, далекого, но в то же время вселяющего надежду, на минуту позволяющего забыть об убогой действительности.
    Описание внешности Якима не может не вызвать сострадания и жалости:

    Вгляделся барин в пахаря:
    Грудь впалая; как вдавленный
    Живот; у глаз, у рта
    Излучины, как трещины
    На высохшей земле;
    И сам на землю-матушку
    Похож он: шея бурая,
    Как пласт, сохой отрезанный,
    Кирпичное лицо,
    Рука — кора древесная,
    А волосы — песок.

    Перед читателем предстает изможденный человек, у которого практически не осталось сил и здоровья. Все, абсолютно все забрала у него работа. У него нет в жизни ничего хорошего, поэтому он так и тянется к пьянству:

    Слово верное:
    Нам подобает пить!
    Пьем — значит силу чувствуем!
    Придет печаль великая,
    Как перестанем пить!. .
    Работа не свалила бы,
    Беда не одолела бы,
    Нас хмель не одолит!

    На образе Якима Нагого показана вся трагичность существования простого мужика, он — символ беспросветности и безнадежности, и именно об этом говорит автор, рисуя данные картины.
    Образ Ермила Гирина отличается от образа Якима Нагого. Если у Якима наблюдается полная покорность судьбе, нет даже малейшего намека на сопротивление, то Ермил предстает перед читателем более сильным, он пытается как-то изменить собственную безрадостную жизнь.
    У Ермила была мельница. Не бог весть какое богатство, но и его мог потерять Ермил. Во время торгов, когда Ермил честно пытался отвоевать собственное имущество, ему потребовалась большая сумма денег. Ермил просит всего полчаса, в течение этого времени обещает принести деньги — огромную сумму. Мужик оказался настолько находчивым, что отправился на площадь и обратился с просьбой ко всему честному народу. А поскольку день был базарный, то Ермила услышали очень многие. Он попросил у людей денег, пообещав вскоре отдать долг.

    И чудо сотворилося —
    На всей базарной площади
    У каждого крестьянина,
     Как ветром, полу левую
    Заворотило вдруг!
     Крестьянство раскошелилось,
    Несут Ермилу денежки,
    Дают, кто чем богат.

    Некрасов описывает нетипичный случай. Человек обращается за помощью, и ему помогают абсолютно незнакомые люди. Странники, услышав такую историю, очень удивлены, почему же народ откликнулся на просьбу Ермила. И слышат в ответ, что Гирин — человек совершенно удивительный. Он долгое время работал писарем, помогал всем, ничего не требуя взамен:

    Лет двадцать было малому.
    Какая воля писарю"?
    Однако для крестьянина
    И писарь человек.

--> ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ <--

К-во Просмотров: 1881
Найти или скачать Ермил Гирин и Яким Нагой (по поэме Н. А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо»)
Похожие произведения