Сочинение Ермил Гирин и Яким Нагой (по поэме Н. А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо»)

Поэма Некрасова “Кому на Руси жить хорошо” рассказывает читателю о судьбах самых разных людей. И судьбы эти в большинстве своем поражают трагичностью. Нет на Руси счастливых людей, жизнь каждого одинаково тяжела и убога. И поэтому, размышляя над прочитанным, испытываешь грусть.

Яким Нагой — один из мужиков, с кем приходится столкнуться странникам в своем путешествии. Первые строки, в которых сказано об этом человеке, поражают своей безысходностью:



В деревне Босове Яким

Нагой живет,

Он до смерти работает,

До полусмерти пьет!. .



История жизни Якима Нагого очень проста и трагична. Он когда-то жил в Питере, но разорился, попал в тюрьму. После этого возвратился в деревню, на свою родину, и принялся за нечеловечески тяжелую, выматывающую работу.



С тех пор лет тридцать жарится

На полосе под солнышком,

Под бороной спасается

От частого дождя,

Живет — с сохою возится,

А смерть придет Якимушке —

Как ком земли отвалится,

Что на сохе присох. . .



Эти строчки говорят о жизни простого мужика, единственным занятием и одновременно смыслом существования которого является тяжелая работа. Именно такой удел был характерен для основной части крестьянского народа — отсутствие всех радостей, кроме той, что может подарить пьянство. Именно поэтому Яким и пьет до “полусмерти”.

В поэме описан эпизод, который кажется очень странным и вызывает живейшее удивление читателя. Яким купил для своего сына красивые картинки и повесил их на стене в избе.



И сам не меньше мальчика

Любил на них глядеть.



Но вдруг загорелась вся деревня, и Якиму было необходимо спасти свое немудреное богатство — накопленные тридцать пять целковых. Но он в первую очередь стал снимать картинки. Его жена бросилась снимать со стен иконы. Так и получилось, что целковые “слились в один комок”.

Человек в первую очередь во время пожара спасает то, что ему дороже всего. Якиму были дороже всего не деньги, накопленные неимоверно тяжелым трудом, а картинки. Рассматривание картинок было его единственной радостью, поэтому он не мог допустить, чтобы они сгорели. Душа человека не может довольствоваться серым и убогим существованием, в котором есть место только работе, изнуряющей до бессилия. Душа требует прекрасного, возвышенного, а картинки, как ни странно это звучит, словно явились символом чего-то недостижимого, далекого, но в то же время вселяющего надежду, на минуту позволяющего забыть об убогой действительности.

Описание внешности Якима не может не вызвать сострадания и жалости:



Вгляделся барин в пахаря:

Грудь впалая; как вдавленный

Живот; у глаз, у рта

Излучины, как трещины

На высохшей земле;

И сам на землю-матушку

Похож он: шея бурая,

Как пласт, сохой отрезанный,

Кирпичное лицо,

Рука — кора древесная,

А волосы — песок.



Перед читателем предстает изможденный человек, у которого практически не осталось сил и здоровья. Все, абсолютно все забрала у него работа. У него нет в жизни ничего хорошего, поэтому он так и тянется к пьянству:



Слово верное:

Нам подобает пить!

Пьем — значит силу чувствуем!

Придет печаль великая,

Как перестанем пить!. .

Работа не свалила бы,

Беда не одолела бы,

Нас хмель не одолит!



На образе Якима Нагого показана вся трагичность существования простого мужика, он — символ беспросветности и безнадежности, и именно об этом говорит автор, рисуя данные картины.

Образ Ермила Гирина отличается от образа Якима Нагого. Если у Якима наблюдается полная покорность судьбе, нет даже малейшего намека на сопротивление, то Ермил предстает перед читателем более сильным, он пытается как-то изменить собственную безрадостную жизнь.

У Ермила была мельница. Не бог весть какое богатство, но и его мог потерять Ермил. Во время торгов, когда Ермил честно пытался отвоевать собственное имущество, ему потребовалась большая сумма денег. Ермил просит всего полчаса, в течение этого времени обещает принести деньги — огромную сумму. Мужик оказался настолько находчивым, что отправился на площадь и обратился с просьбой ко всему честному народу. А поскольку день был базарный, то Ермила услышали очень многие. Он попросил у людей денег, пообещав вскоре отдать долг.



И чудо сотворилося —

На всей базарной площади

У каждого крестьянина,

Как ветром, полу левую

Заворотило вдруг!

Крестьянство раскошелилось,

Несут Ермилу денежки,

Дают, кто чем богат.



Некрасов описывает нетипичный случай. Человек обращается за помощью, и ему помогают абсолютно незнакомые люди. Странники, услышав такую историю, очень удивлены, почему же народ откликнулся на просьбу Ермила. И слышат в ответ, что Гирин — человек совершенно удивительный. Он долгое время работал писарем, помогал всем, ничего не требуя взамен:



Лет двадцать было малому.

Какая воля писарю"?

Однако для крестьянина

И писарь человек.

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