Сочинение Ермил Гирин и Яким Нагой (по поэме Н. А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо»)
Поэма Некрасова “Кому на Руси жить хорошо” рассказывает читателю о судьбах самых разных людей. И судьбы эти в большинстве своем поражают трагичностью. Нет на Руси счастливых людей, жизнь каждого одинаково тяжела и убога. И поэтому, размышляя над прочитанным, испытываешь грусть.
Яким Нагой — один из мужиков, с кем приходится столкнуться странникам в своем путешествии. Первые строки, в которых сказано об этом человеке, поражают своей безысходностью:
В деревне Босове Яким
Нагой живет,
Он до смерти работает,
До полусмерти пьет!. .
История жизни Якима Нагого очень проста и трагична. Он когда-то жил в Питере, но разорился, попал в тюрьму. После этого возвратился в деревню, на свою родину, и принялся за нечеловечески тяжелую, выматывающую работу.
С тех пор лет тридцать жарится
На полосе под солнышком,
Под бороной спасается
От частого дождя,
Живет — с сохою возится,
А смерть придет Якимушке —
Как ком земли отвалится,
Что на сохе присох. . .
Эти строчки говорят о жизни простого мужика, единственным занятием и одновременно смыслом существования которого является тяжелая работа. Именно такой удел был характерен для основной части крестьянского народа — отсутствие всех радостей, кроме той, что может подарить пьянство. Именно поэтому Яким и пьет до “полусмерти”.
В поэме описан эпизод, который кажется очень странным и вызывает живейшее удивление читателя. Яким купил для своего сына красивые картинки и повесил их на стене в избе.
И сам не меньше мальчика
Любил на них глядеть.
Но вдруг загорелась вся деревня, и Якиму было необходимо спасти свое немудреное богатство — накопленные тридцать пять целковых. Но он в первую очередь стал снимать картинки. Его жена бросилась снимать со стен иконы. Так и получилось, что целковые “слились в один комок”.
Человек в первую очередь во время пожара спасает то, что ему дороже всего. Якиму были дороже всего не деньги, накопленные неимоверно тяжелым трудом, а картинки. Рассматривание картинок было его единственной радостью, поэтому он не мог допустить, чтобы они сгорели. Душа человека не может довольствоваться серым и убогим существованием, в котором есть место только работе, изнуряющей до бессилия. Душа требует прекрасного, возвышенного, а картинки, как ни странно это звучит, словно явились символом чего-то недостижимого, далекого, но в то же время вселяющего надежду, на минуту позволяющего забыть об убогой действительности.
Описание внешности Якима не может не вызвать сострадания и жалости:
Вгляделся барин в пахаря:
Грудь впалая; как вдавленный
Живот; у глаз, у рта
Излучины, как трещины
На высохшей земле;
И сам на землю-матушку
Похож он: шея бурая,
Как пласт, сохой отрезанный,
Кирпичное лицо,
Рука — кора древесная,
А волосы — песок.
Перед читателем предстает изможденный человек, у которого практически не осталось сил и здоровья. Все, абсолютно все забрала у него работа. У него нет в жизни ничего хорошего, поэтому он так и тянется к пьянству:
Слово верное:
Нам подобает пить!
Пьем — значит силу чувствуем!
Придет печаль великая,
Как перестанем пить!. .
Работа не свалила бы,
Беда не одолела бы,
Нас хмель не одолит!
На образе Якима Нагого показана вся трагичность существования простого мужика, он — символ беспросветности и безнадежности, и именно об этом говорит автор, рисуя данные картины.
Образ Ермила Гирина отличается от образа Якима Нагого. Если у Якима наблюдается полная покорность судьбе, нет даже малейшего намека на сопротивление, то Ермил предстает перед читателем более сильным, он пытается как-то изменить собственную безрадостную жизнь.
У Ермила была мельница. Не бог весть какое богатство, но и его мог потерять Ермил. Во время торгов, когда Ермил честно пытался отвоевать собственное имущество, ему потребовалась большая сумма денег. Ермил просит всего полчаса, в течение этого времени обещает принести деньги — огромную сумму. Мужик оказался настолько находчивым, что отправился на площадь и обратился с просьбой ко всему честному народу. А поскольку день был базарный, то Ермила услышали очень многие. Он попросил у людей денег, пообещав вскоре отдать долг.
И чудо сотворилося —
На всей базарной площади
У каждого крестьянина,
Как ветром, полу левую
Заворотило вдруг!
Крестьянство раскошелилось,
Несут Ермилу денежки,
Дают, кто чем богат.
Некрасов описывает нетипичный случай. Человек обращается за помощью, и ему помогают абсолютно незнакомые люди. Странники, услышав такую историю, очень удивлены, почему же народ откликнулся на просьбу Ермила. И слышат в ответ, что Гирин — человек совершенно удивительный. Он долгое время работал писарем, помогал всем, ничего не требуя взамен:
Лет двадцать было малому.
Какая воля писарю"?
Однако для крестьянина
И писарь человек.
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