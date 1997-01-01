Ерофеев В. - Вариант 1

ЕРОФЕЕВ, ВИКТОР ВЛАДИМИРОВИЧ (р. 1947), русский писатель, литературовед. Родился 19 сентября 1947 в Москве в семье дипломата. В 1970 окончил филологический факультет МГУ, затем аспирантуру Института мировой литературы АН СССР. Кандидат филологических наук. Статьи Ерофеева начали печататься в периодике с 1967. В 1979 он стал одним из организаторов и участников бесцензурного литературного альманаха 'Метрополь', был исключен из Союза писателей СССР.



В отклике на первую изданную в СССР книгу Ерофеева "Тело Анны, или Конец русского авангарда" (1989) композитор А. Шнитке писал: 'Вы. . . испытываете тот двойной эффект соприкосновения с издавна знакомым, но совершенно небывалым, то потрясение от встречи с адом и одновременно с раем, совершающееся внутри каждого из нас, ту абсолютную непостижимость чего-то, казалось бы, совершенно избитого и банального. Не знаешь, от чего задыхаться - от возмущения кощунством сюжетов и характеров или от разряженной атмосферы замалчиваемой, но ясно ощущаемой мученической святости'.



В 1990 Ерофеев опубликовал в 'Литературной газете' статью "Поминки по советской литературе", писал о том, что 'советская литература есть порождение соцреалистической концепции, помноженной на слабость человеческой личности писателя, мечтающего о куске хлеба, славе и статус-кво с властями, помазанниками если не божества, то вселенской идеи'. Советскую литературу послесталинского периода Ерофеев разделил на официозную, деревенскую и либеральную, причем 'деревенская и либеральная литература, каждая по-своему, обуреваема гиперморализмом'. По мнению автора, в начале 1990-х годов возникает альтернативная литература, которая отличается 'прежде всего готовностью к диалогу с любой, пусть самой удаленной во времени и пространстве культурой для создания полисемантической, полистилистической структуры с безусловной опорой на опыт русской философии начала 20 в. , на экзистенциальный опыт мирового искусства, на философско-антропологические открытия 20 века, оставшиеся за бортом советской культуры, на адаптацию к ситуации свободного самовыражения и отказ от спекулятивной публицистичности'.



Недовольство большинства критиков, вступивших в полемику с автором (А. Марченко, В. В. Иванов, Р. Киреев и др. ), вызвало не только содержание статьи, но и противоречие, в которое, по их мнению, она вступает с творчеством самого Ерофеева, которому присуща эстетика отрицания. Писатель обращает внимание на ту сферу человеческого существования, которая традиционно воспринималась как 'низ'. При этом он активно использует 'ненормативную' лексику, подробно описывает физиологические акты.



Непрочность современного жизненного уклада, релятивизм в понимании жизненных ценностей необратимо влияет, по Ерофееву, на творческие возможности личности. Например, персонаж рассказа "Болдинская осень" (1985) в состоянии творческого подъема способен написать лишь несколько примитивных ругательств в адрес семьи, бабы, родителей, родины, Ленина, Машки, жизни, культуры, Блаженного Августина, кофе и Бога.



Многие рассказы Ерофеева посвящены эротической теме, которую он рассматривает в разных ракурсах - например, в связи со склонностью человека к садизму ("Попугайчик", 1988; "Жизнь с идиотом", 1991). Свойственная прозаику эпатажность в полной мере проявилась в этих и других произведениях, касающихся эротики.



В наиболее известном романе Ерофеева "Русская красавица" (1990) рассказана история провинциалки Ирины Таракановой, которая приезжает в Москву и после множества подробно описанных сексуальных похождений зачинает ребенка от некогда любимого человека, явившегося к ней с того света. Символом русской красоты становится в романе проститутка. Таким образом Ерофеев заявляет об изменении роли красоты в современном мире. По мнению некоторых критиков, роман представляет собой игру отработанных литературных моделей.



В рассказе "Жизнь с идиотом" персонаж-идиот имеет внешний облик реального исторического лица - Ленина. Ерофеев создает образ мира-галлюцинации, причем даже на стилистическом уровне. Рассказ положен в основу либретто одноименной оперы, написанной А. Шнитке в 1986.



Ерофеев стремится создать не только образы конкретных персонажей, выходящие за пределы сложившихся стереотипов, но и соответствующий им образ времени. Об этом свидетельствуют его размышления о романе "Страшный суд" (1994): 'Это как бы роман-резюме нашего уходящего века, но подан он не через какие-то исторические реалии и персонажи, а через метафору, не скрою - достаточно шокирующую'.



Книга "В лабиринте проклятых вопросов" (1990) состоит из эссе о Достоевском, Толстом, Чехове, Шестове, Сологубе, Сартре, Камю, Прусте и других русских и французских писателях. Согласно авторской самохарактеристике, в этой книге Ерофеев оставляет 'без особого сожаления пределы чопорного академизма'. Парадоксальная, выразительная и шокирующая эссеистика содержится в книгах "Мужчины" (1997), "Пять рек жизни" (1998) и "Энциклопедия русской души" (2000).



В произведениях Ерофеева отражаются не всегда благоприятные эстетические и этические изменения, произошедшие, по мнению автора, в сознании современного человека. Его произведения широко публикуются за границей, переведены на многие языки мира. .