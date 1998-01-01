Сочинение «Есенинская поэзия согревает нас…» (по поэтическому творчеству С. Есенина)

Сергей Есенин не столько человек, сколько орган,

созданный природой исключительно для поэзии,

для выражения неисчерпаемой «печали полей»,

любви ко всему живому в мире и милосердия…»

М. Горький.



Начало XX века – богатейший период для русской литературы. Пожалуй, еще никогда в нашей литературе не было такого количества различных течений и направлений. Многие имена того времени уже позабылись, не выдержав проверку временем. Но те, которые остались, зажглись яркими звездами на небосклоне отечественной литературы.

Одно из таких имен – Сергей Александрович Есенин. Творчество этого поэта поразило его современников и продолжает поражать его потомков.

В свое время Есенин так и не смог примкнуть ни к одному направлению Серебряного века, хотя начинал свой творческий путь как имажинист. Лирика поэта поражает читателя яркостью своего эмоционального богатства, насыщенностью красок, тонкостью оттенков переживаний, задушевностью. Есенин «пишет сердцем», каждое его произведение подобно исповеди.

Хочется сказать, что Есенин глубоко народный поэт. Его творчество пронизано поразительной по силе любовью к Родине, к ее природе. Он как никто другой чувствует свое единение со всем живым вокруг:

Я сегодня влюблен в этот вечер,

Близок сердцу желтеющий дол.

Отрок-ветер по самые плечи

Заголил на березке подол.

О чем бы ни писал поэт, он мыслит образами, взятыми из мира природы. Описывая свою возлюбленную, он сравнивает ее с закатом, со снегом, подчеркивая тем самым ее главное очарование – естественность:

С алым соком ягоды на коже,

Нежная, красивая, была

На закат ты розовый похожа

И, как снег, лучиста и светла.

Поэт воспринимает природу всеми органами чувств. Мир природы у него необыкновенно красочен: здесь и «розовый закат», и багряные кусты, и снег лучистый, и «алый свет зари», и «вечер голубой», и «синий плат небес», и «роща золотая». Здесь все живет своей жизнью, отдельной, независимой, прекрасной, богатой:

Там, где капустные грядки

Красной водой поливает восход,

Клененочек маленький матке

Зеленое вымя сосет.

Общее настроение поэзии Есенина часто напоминает творчество А. С. Пушкина, которого поэт считал своим учителем. Есенин по-пушкински мудро воспринимает жизнь с ее вечными законами. Увядание природы, как и увядание человеческой жизни, воспринимается поэтом удивительно спокойно. Картина золотой осени вызывает у него ощущение светлой грусти:

Не жалею, не зову, не плачу,

Все пройдет, как с белых яблонь дым.

Увяданья золотом охваченный,

Я не буду больше молодым.

Смена возрастов и смерть человека как закон природы не пугает Есенина, напротив, он благословляет эту неизбежность расцвета и увядания:

Все мы, все мы в этом мире тленны,

Тихо льется с кленов листьев медь…

Будь же ты вовек благословенно,

Что пришло процвесть и умереть.

Но при этом, Есенин не был бы настоящим русским поэтом, если бы в его стихах не было эмоциональной порывистости, хулиганства, буйства:

Плюйся, ветер, охапками листьев, -

Я такой же, как ты, хулиган.

Настолько же порывисто, страстно может быть его чувство к возлюбленной. Перед такой страстью отступают все страхи, условности, ломаются общепринятые рамки:

Ну, целуй меня, целуй,

Хоть до крови, хоть до боли.

Не в ладу с холодной волей

Кипяток сердечных струй.

Известен тот факт, что поэт был очень влюбчив, порывист, отчаян в любви. Но, пожалуй, по-настоящему его сердце принадлежало только России. Он до глубины души любил простую деревенскую Русь с ее укладом и традициями. Родина – вечная муза поэта. Во время перелома власти Есенину пришлось пережить и личный внутренний перелом. Революцию поэт принял восторженно, но смотрел на все происходящее, как сам признавался в автобиографии, «с крестьянским уклоном». Ему мечталось построить свой, крестьянский рай на земле:

Небо – как колокол,

Месяц – язык,

Мать моя – родина,

Я – большевик.

Но достаточно быстро Есенину пришлось разочароваться в происходящих вокруг переменах. Ведь революция принесла гибель дорогой его сердцу патриархальной деревне. В поэме «Сорокоуст» поэт противопоставил живое (тонконого жеребенка) мертвому (чугунному поезду).

Разочаровавшись во всех случившихся кардинальных переменах в стране, поэт уезжает в поездку по Европе и Америке. Но, естественно, заграница не смогла принести ему успокоения. В поздних стихах Есенина звучат тяжелые нотки отчаяния, тоски, даже страха. В итоге, в возрасте 30 лет жизнь еще совсем молодого человека трагически обрывается.

Сергей Александрович Есенин прожил на этом свете очень мало лет. Но за такой недолгий срок он оставил после себя богатейшее наследие – свое творчество. Его стихи поражают своей живостью, пронзительностью, уникальностью. В любом настроении ты можешь открыть томик стихов Есенина и найти там глубокие мысли, отвечающие твоему состоянию.

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