Сочинение Если бы я был депутатом

«Жизнь… Бурная. Напряженная. Каждый прожитый день до предела насыщен событиями. И ты – в гуще этих событий, ставших вехами в истории нашей родины, в её и твоей биографии, вехами на пройденном пути…». Такими словами начинается небольшой томик Е. Е. Алексеевского «Я люблю эту землю. Воспоминания», который случайно попался мне в руки. Я заинтересовался и пробежал глазами несколько страниц. Автор пишет о своем участии в жизни страны в прошлом веке, говоря, что было трудно, что начинать надо было «с нуля», так как страна была молодая».

Если поразмыслить, то наша страна, вернее наш строй, тоже молодой, каких-то 15-16 лет, то есть моя ровесница. Это значит, что нам, молодым, творить, создавать новую жизнь, новое общество, новую Россию. Сколько всего нужно сделать, чтобы страна наша окрепла, твердо встала на ноги, была бы «орешком» не по зубам тем, кто желает видеть нас слабыми в политическом, экономическом и нравственном отношении. От этой глобальной мысли аж пот на лбу выступил. Ах, как хочется доказать всем, что мы, россияне, сильны духом, умны, трудолюбивы, талантливы. Мы еще не раз покажем миру, кто есть кто. И в список выдающихся людей, где навечно записаны имена защитников Отечества, писателей, поэтов, государственных деятелей, изобретателей, космонавтов, ученых запишут новые имена, имена моих сверстников, а, может быть, и мое имя. Аж руки зачесались, и мысли чередой побежали. Хочется, чтобы от наших успехов народ ликовал, как после побед футбольной команды «Зенит» или во время Олимпиады в Пекине, когда наши спортсмены поднимались на самый высокий пьедестал. Я радовался вместе со всеми и кричал : «Yes, Россия!»

Сейчас мы смотрим с надеждой на партию «Единая Россия» - партию действия, партию, победившую на последних выборах. Тому примером подаренный школе автобус, новый, прекрасно оснащенный корпус начальной школы №1, построенный в очень короткие строки, а так же многое другое, что появляется на наших глазах. Растет и хорошеет микрорайон, где я живу. Вот в дни празднования 80-летия нашего района заложили первый камень спортивного комплекса. Это здорово! Подросткам в микрорайоне податься некуда в свободное время.

Среди имен, которые связаны с хорошими делами мы часто слышим имена людей, избранных в депутаты народом: губернатор Саратовской области Ипатов П. Л. , министр регионального развития Беликов П. П. , депутат областной Думы Большеданов П. В. И, наверное, каждый взрослый житель нашего города и каждый подросток знают имя Вячеслава Володина, заместителя председателя Государственной Думы, секретаря президиума генерального Совета политической партии «Единая Россия». На его счету огромное количество добрых дел по всей стране. Избиратели, которые отдали свои голоса за таких депутатов, не ошиблись.

В конституции РФ записано, что выбирать и быть избранным – это право каждого гражданина. Заблуждаются те люди, которые не участвуют в выборах, показывают свою политическую безграмотность. Необходимо знакомиться с кандидатами в депутаты, их биографиями и их делами до выборов. В настоящее время в нашем районе идет предвыборная кампания в местные органы самоуправления. На страницах газеты « Новая степь» публикуется материал о кандидатах в депутаты. Я с интересом просматриваю его, так как встречаются знакомые фотографии и имена. Но самое главное – это программы кандидатов, некоторые мне симпатичны, потому что соответствуют моим взглядам, убеждениям, интересам. Например, Альхова Ольга Сергеевна (округ №19) занимается вопросами молодежной политики и выделяет несколько основных направлений:

1. обеспечение жильем молодых специалистов;

2. создание условий для организации досуга детей и молодежи по месту жительства;

3. трудоустройство молодых специалистов.

Давайте вдумаемся в значение данных тезисов. Сейчас в вузах г. Саратова учится много выпускников нашей школы, но не все вернутся работать сюда – в Саратове легче найти работу. Если они будут знать, что в родном городе их обеспечат не только работой, но и жильем, наверняка большинство вернутся в родные пенаты. В этом году я заканчиваю среднюю школу, собираюсь поступать в вуз. Но мне очень хочется вернуться домой, на свою малую родину, где живут мои родители, и дедушки и бабушки.

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