Сочинение Если бы я был учителем

«Если бы я был учителем, то … сразу отменил бы все уроки!» Признаюсь честно, моим первым порывом было написать именно такие слова. Помните, как веселились дети в сказке Сергея Михалкова «Праздник непослушания», когда узнали, что не надо больше выполнять свои ежедневные обязанности? Но тут же мне пришлось вспомнить и о том выводе, к которому пришли герои в финале, – правила, установленные взрослыми, разумны и необходимы, только выполняя их, можно жить и развиваться.

Поэтому, поразмыслив, я решил начать свое выступление совсем по-другому: «Если бы я был учителем,… То хотел бы быть похожим на мою первую учительницу!»

Все знают о том, что первый учитель – один из самых важных людей в жизни любого человека. Ведь от педагога во многом зависит, чем для его учеников станет обучение в школе – радостью или мукой, бесконечным счастьем познания или десятилетней каторгой. Именно первый учитель прививает любовь к учебе, открывает радость узнавания нового, воспитывает стремление к постоянному развитию, показывает важность дружбы и сотрудничества. Именно первый учитель вдохновляет на «подвиги», внушает уверенность в себе или, наоборот, заставляет усомниться в своих силах, понять свое несовершенство. Недаром про первого учителя сложены такие строки:

Посеяли в сердцах добро,

Распознавать учили зло,

И справедливостью своей

Вы покорили всех детей!

Вы были нам поводырем

При нашей встрече с букварем.

Вы помогли нам мир открыть,

Писать и с книгою дружить!

Всегда для каждого из нас

Вы время находили,

И каждый день, и каждый час

Вы терпеливы были!

Всеми перечисленными качествами обладает моя первая учительница - Татьяна Васильевна Тарыгина. Вместе с этой пожилой, но всегда улыбчивой и «легкой» женщиной в наш класс всегда входили добро, теплота, терпение, мудрость и, конечно же, профессионализм. Татьяна Васильевна – одна из лучших учителей нашей школы, в чей класс попасть всегда было большой удачей. Одним из таких счастливчиков стал я.

На уроках Татьяна Васильевна учила нас вдумчиво читать, красиво писать, быстро считать. Она открывала нам радость познания окружающего мира, такого удивительного и прекрасного. Именно Татьяна Васильевна привила нам любовь к труду, показала, как важно уметь что-то делать своими руками, какое счастье может подарить творчество.

Но, помимо школьных, моя первая учительница преподавала нам и «человеческие» уроки. Она старалась «сделать из своих учеников людей» - воспитать в нас доброту, честность, справедливость, терпимость, умение дружить.

Давно уже имея своих внуков, Татьяна Васильевна будто и нас приняла в свою семью – также беспокоилась о каждом, также стремилась развить наши способности, сплотить и сдружить свой класс так, чтобы каждый был уверен в своем товарище. Именно поэтому, как мне кажется, она настаивала на том, чтобы мы ходили в школьной форме, хотя это было совсем необязательно. Но, нося одинаковые костюмы, мы чувствовали себя неким братством, предать которое было невозможно.

Именно Татьяне Васильевне я обязан тем, что начал заниматься эстрадными танцами, хотя до ее предложения даже не думал о том, чтобы выступать на сцене. Однако это занятие настолько увлекло меня, что я продолжаю танцевать до сих пор. Кроме того, Татьяна Васильевна всегда поощряла мои занятия айкидо, интересовалась моими успехами, даже приходила на соревнования. Это, конечно же, вдохновляло меня, придавало сил и уверенности. Может быть, еще и поэтому я продолжаю заниматься айкидо и сейчас.

Честно говоря, уходить от Татьяны Васильевны в «свободное плавание» было грустно и немного боязно - неизвестно, что и кто ожидал нас впереди. Однако я считаю, что с нынешним классным руководителем - Аллой Александровной - мне тоже повезло. Хотя это и молодой учитель, но своей добротой, вниманием, искренней заботой и профессионализмом она очень напоминает Татьяну Васильевну.

Бесспорно, очень важно, с какими учителями человек встретится на своем жизненном пути, ведь от них во многом зависит его судьба. Американскому писателю и историку Генри Адамсу принадлежат такие слова: «Учитель прикасается к вечности: никто не может сказать, где кончается его влияние». Учитель – творец человеческих душ, в этом он подобен Богу. Именно поэтому педагог, на мой взгляд, одна из важнейших профессий на Земле. И именно поэтому, если бы я был учителем, я хотел бы искренне любить свою профессию и постоянно совершенствоваться в ней. Точно так, как это делает моя первая учительница. .