Сочинение Если бы я был учителем (сочинение-рассуждение)

Если бы я был учителем, то, заходя в класс, я начинал бы урок с какой-нибудь шутки. Это хорошо расслабляет и задает тон дальнейшим занятиям. Еще бы я поручил каждому ученику провести урок соответственно школьной программе, пусть готовятся и действуют самостоятельно.

Еще бы я не сидел за отдельным учительским столом, а проводил бы урок за какой-нибудь партой, так ничто бы не делало меня выше учеников, отсутствовала бы искусственно возведенная преграда.

На родительских собраниях я не "капал" бы на мозги бедных, иногда униженных родителей. Пусть бы о хороших сторонах отпрысков рассказывали сами, а я бы только слушал и соответственно делал бы выводы, как "раскрыть"ученика.

Я бы ходил с учениками в походы, устраивал вечеринки, был не запанибрата, а другом. . .

Эх, мечты, мечты!.