Сочинение Если бы я стала мэром

Всё чаще каждый из нас, стоящий на пороге большой жизни, задает себе вопросы: «Кто я? На что способен? Каково мое место в жизни? Чем станет для меня профессия: делом, которому я отдам без остатка всю свою жизнь, средством для существования или местом отбывания положенного времени?» А если бы я стала мэром. . .

Мэр - это очень серьёзная и ответственная должность. Здесь работает человек - патриот, любящий свой город, людей, живущих в нём. Он осознаёт свою огромную ответственность перед жителями, которые доверили ему свои судьбы. У него, занимающего такую должность, единственная специальность - большой человек, настоящий. Он делает всё, чтобы не разочаровать своих избирателей. Именно такой мне и хочется стать. А пока я учусь, наблюдаю за изменениями, происходящими в Россоши.

Много сделано доброго в городе, но я живу рядом с ЗАГСом и каждую субботу, возвращаясь из школы, наблюдаю за радостными парами. Счастливые лица жениха и невесты, смотрящие друг на друга влюблёнными глазами. И как расстраивает их то, что зал бракосочетания очень мал. В этот торжественный момент не все гости могут там поместиться. Я бы построила прекрасный Дворец бракосочетания, чтобы люди попадали в атмосферу настоящего торжества. Ведь именно там начинается новая семейная жизнь, именно там создаются крепкие отношения, там находится исток благополучия, душевного спокойствия и любви.

Все знают, что плодом супружеской жизни являются дети – цветы жизни. Я считаю, что в городе необходимо построить развлекательный центр для всей семьи. Хочу, чтобы в нём были различные игры, шары, горки, сладости! Чтобы можно было отдохнуть всей семьёй.

В нашем городе много зелени. Он утопает в море цветов. Как сильно преобразились улицы. Недавно у нас «вырос» новый храм, «Ледовая арена». Мы гордимся нашим итальянским садиком и спорткомплексом «Химик».

Но подростки увлекаются алкоголем, глянцевыми журналами, азартными играми, куревом, что постепенно разлагает общество. Я считаю, что наше поколение нужно заинтересовать.

Прежде всего, я бы создала несколько молодёжных организаций, каждая из которых отвечала бы за что-то своё, выдвигала свои планы, отстаивала позиции, согласовывая это все с администрацией города.

Было бы прекрасно, если бы молодые люди проходили стажировку в иностранных компаниях за рубежом, возродились бы поезда Дружбы, чтобы ребята из разных городов могли узнавать о культуре и обычаях друг друга.

В нашем городе есть замечательная художественная школа. Талантливых детей много. Мы побеждаем в международных конкурсах! Но дети ютятся в маленьких классах. Я бы это исправила и отдала отдельное красивое здание, чтобы оно было как теремок, как сказка. Чтобы маленькие и большие дети хотели туда идти, чтобы они черпали вдохновение и ходили на пленэры.

Ещё бы я создала подростковую телестудию. Регулярно я смотрю «СТС Россошь » и «Медиа Альянс», которые, конечно, рассказывают о проблемах города, но не глазами детей, а глазами взрослых. И не только необходимо открыть студию, но и издательство детского творчества, где публиковали бы произведения, написанные детьми, ведь столько «одарённых» подростков, которые пишут удивительные сказки, стихи и рассказы!

Нельзя забывать и о тех, кто не может жить полноценной жизнью.

Когда ребенок-инвалид чувствует себя отторженным от своих сверстников, он замыкается, что мешает развиваться ему. А если он будет чувствовать себя "своим человеком" ,тогда он будет счастлив

У многих есть свои родные и любимые дедушки и бабушки, которые всегда пытаются помочь, которые любят, когда мы приходим в гости. Они очень мудры и ранимы. Я проявила бы заботу о пожилых людях. Именно им, прошедшим трудный, но героический путь, именно им, выстоявшим и победившим в годы Великой Отечественной войны, именно им, которые любили свою Родину и прославляли её, мы обязаны своим появлением на свет. Я бы сделала всё, чтобы наши старики не выживали, а жили достойно, радовались бы каждому отпущенному дню.

Я точно знаю, что быть мэром города очень трудно, ведь он несет ответственность не только за себя, за свои поступки, но и за жизнь каждого жителя. Поэтому, прежде всего, нужно хорошо учиться в лицее, получить образование для того, чтобы достойно работать на этом посту. Я верю, что мои мечты сбудутся, и выберу ту профессию, которая мне будет интересна. Хочу приносить пользу и радость людям!.