Вопросы и ответы по всем предметам
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Компьютерные и Видео игры
Компьютеры, Интернет, Програмы
Философия, Размышления, Непознанное
каким возрастом следовало бы ограничить использование шеи родителей в качестве посадочного места, путешествуя по жизни?
Я привык всегда везде и во всём быть лучшим. Да я и есть лучший. Мой кумир Жозе Моуриньё- он такой. Но иногда когда->
во сколько лет заканчивается подростковый возраст? во сколько лет человек выглядит странно, оставаясь подростком?