Вопросы и ответы по всем предметам

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Философия, Размышления, Непознанное

Психология
Первая любовь она вечна?
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Психология
каким возрастом следовало бы ограничить использование шеи родителей в качестве посадочного места, путешествуя по жизни?
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Психология
Почему имея Чувство Юмора,Я не люблю смотреть КИНОКОМЕДИИ????
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Психология
куда человечество не осознано идет и что ему надо осознано в идеале
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Психология
Куда пойти, когда уже некуда больше идти?
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Психология
Если бы....то что Вы запретили бы своему любимому человеку? :)))
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Психология
А когда любят---МозХи Компосировать Обязательно????
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Психология
Я привык всегда везде и во всём быть лучшим. Да я и есть лучший. Мой кумир Жозе Моуриньё- он такой. Но иногда когда->
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Психология
Помогите определиться в жизни...
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Психология
Какой мысли нет места в вашей голове?
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Психология
во сколько лет заканчивается подростковый возраст? во сколько лет человек выглядит странно, оставаясь подростком?
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Психология
СОС. Вопрос внутри!
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Психология
О чем говорит высокий лоб и маленький?
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Психология
что такое "общие интересы"?
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Психология
А вот по вашему, маразмом что называется?
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Психология
А нужно ли быть осторожным к своим мыслям?
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Психология
разумно ли считать, выбор сделанный с упором на желание выглядеть эксцентрично осмысленным?
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Психология
Почему всегда хочется большего?
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Психология
Назвать собачку "дружок" - вам не кажется это пошловатым.
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Психология
Что бы вы могли назвать термином "кризис жанра"
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Психология
Отношения. Больше рвёте или храните?
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Психология
Какими Способами помышляете, к которым ещё не привыкли? :-)
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Психология
Как научиться нормально говорить, а не мямлить?..
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Психология
как сделать так что бы в жизне небыіло грусти от плохой погоды????
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Психология
Человек дольше умирает или рождается? Выход в жизнь ещё не есть рождение Человека, ведь так?
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