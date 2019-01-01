[!] Извиняюсь за оффтоп [!] Здравствуйте! У меня есть несколько вопросов, если знаете ответ, напишите пожалуйста. 1) Что будет, если завалить ЕГЭ по Математике после 10 класса ? 2) Какие предметы обязательно нужно буд...

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[!] Извиняюсь за оффтоп [!] Здравствуйте! У меня есть несколько вопросов, если знаете ответ, напишите пожалуйста. 1) Что будет, если завалить ЕГЭ по Математике после 10 класса ? 2) Какие предметы обязательно нужно будет сдавать после 11 класса в 2019 году? 3) Какие нововведения могут быть на ЕГЭ и ОГЭ в ближайшие годы?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Я знаю, что не выгонят :D Может быть кто-нибудь знает, можно ли несколько раз ещё сдать пока не сдашь, или же, если не сдал в 10, то следующий раз в 11 классе только сдавать?
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