[!] Извиняюсь за оффтоп [!] Здравствуйте! У меня есть несколько вопросов, если знаете ответ, напишите пожалуйста. 1) Что будет, если завалить ЕГЭ по Математике после 10 класса ? 2) Какие предметы обязательно нужно буд...
Разное
[!] Извиняюсь за оффтоп [!] Здравствуйте! У меня есть несколько вопросов, если знаете ответ, напишите пожалуйста. 1) Что будет, если завалить ЕГЭ по Математике после 10 класса ? 2) Какие предметы обязательно нужно будет сдавать после 11 класса в 2019 году? 3) Какие нововведения могут быть на ЕГЭ и ОГЭ в ближайшие годы?
Ответ(ы):
Гость:
Я знаю, что не выгонят :D Может быть кто-нибудь знает, можно ли несколько раз ещё сдать пока не сдашь, или же, если не сдал в 10, то следующий раз в 11 классе только сдавать?
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